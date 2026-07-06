Pokušao sam. Počelo je ovdje na stadionu Met Life i ovdje sam završio. Sada je gotovo, kazao je on

Neymar se oprostio od reprezentacije: Brazil ostao bez svoje najveće zvijezde Pokušao sam. Počelo je ovdje na stadionu Met Life i ovdje sam završio. Sada je gotovo, kazao je on

Slavni brazilski nogometaš Neymar je objavio da se povlači iz reprezentacije nakon ispadanja sa Svjetskog prvenstva, javlja Anadolu.



"Pokušao sam. Počelo je ovdje na stadionu Met Life i ovdje sam završio. Sada je gotovo", rekao je Neymar novinarima nakon utakmice.

Srušio se na zemlju u suzama nakon posljednjeg zvižduka na sportskom borilištu u New Jerseyju prije nego što su ga saigrači utješili.

Tridesetčetverogodišnjak je postigao jedini gol Brazila iz penala u 10. minuti sudijske nadoknade, ali to nije bilo dovoljno da spriječi eliminaciju jer je Norveška prvi put stigla do četvrtfinala Svjetskog prvenstva.

Neymar se penzioniše kao najbolji strijelac Brazila svih vremena sa 80 međunarodnih golova u 130 nastupa. Debitovao je za seniorsku reprezentaciju 2010. godine, nakon što je profesionalnu karijeru započeo u Santos FC 2009. godine, a osvojio je i olimpijsku zlatnu medalju sa Brazilom 2016. godine.