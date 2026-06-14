Jalen Brunson postigao 45 poena u pobjedi New Yorka nad San Antoniom za konačnih 4:1 u finalnoj seriji

New York Knicksi osvojili prvi NBA naslov nakon 53 godine Jalen Brunson postigao 45 poena u pobjedi New Yorka nad San Antoniom za konačnih 4:1 u finalnoj seriji

New York Knicksi savladali su San Antonio Spurse rezultatom 94:90 u petoj utakmici NBA finala odigranoj u subotu i s ukupnih 4:1 u seriji osvojili svoju prvu titulu prvaka NBA lige još od 1973. godine.

Jalen Brunson postigao je 45 poena, najviše na utakmici, uz tri asistencije, predvodeći Knickse do još jednog preokreta u San Antoniju i okončanja 53 godine dugog čekanja na šampionski naslov.

Josh Hart upisao je 13 poena i 11 skokova, dok je Mikal Bridges dodao 14 poena. OG Anunoby utakmicu je završio s 11 poena, osam skokova i tri ukradene lopte.

Spurse je predvodio rookie Dylan Harper s 25 poena koje je postigao ulaskom s klupe. Victor Wembanyama zabilježio je 19 poena, 14 skokova i pet blokada, dok je Julian Champagnie dodao 14 poena.

San Antonio je nakon prve četvrtine vodio 23:13, a na poluvrijeme otišao s prednošću 42:37 nakon što je New York sveo na jedan od najslabijih napadačkih učinaka u ovogodišnjem doigravanju. Spursi su u trećoj četvrtini ponovo imali dvocifrenu prednost i u posljednji period ušli s vodstvom 72:65.

Ipak, New York je predvođen Brunsonom još jednom uspio preokrenuti rezultat. Brunson je sredinom posljednje četvrtine izjednačio košem iz prodora, a potom je s linije slobodnih bacanja donio prednost Knicksima.

Karl-Anthony Towns je pred kraj susreta zbog ličnih grešaka morao napustiti igru, ali je Mitchell Robinson uhvatio ključni ofanzivni skok u posljednjoj minuti, nakon čega je Anunoby pogodio slobodna bacanja i osigurao pobjedu.

Ovim trijumfom New York je osvojio treću NBA titulu u historiji franšize.