Nepal izdao rekordan broj dozvola za penjanje na Everest uprkos višim naknadama Zvaničnici upozoravaju na prenatrpanost i rastući pritisak na okoliš na najvišem svjetskom vrhu

Nepal je izdao rekordnih 492 dozvole za penjanje na Mount Everest tokom ovogodišnje proljetne sezone ekspedicija, uprkos naglom povećanju naknada za penjanje, rekli su zvaničnici, javlja Anadolu.

"Rekordi će biti oboreni. Najviše ikada izdatih dozvola za penjanje za Sagarmathu (Mount Everest)", rekao je Himal Gautam, glasnogovornik nepalskog Ministarstva turizma.

U nastojanju da smanji prenatrpanost na najvišoj svjetskoj planini, Nepal je ove godine povećao tantijeme za penjanje za strane penjače koji pokušavaju da se osvoje na Everest sa 11.000 dolara (9.340 eura) na 15.000 dolara (12.740 eura).

Međutim, veća naknada nije uspjela odvratiti penjače, a broj dozvola premašuje prethodne rekorde i izaziva zabrinutost zbog sigurnosti ekspedicija i štete po okoliš.

Prema podacima Ministarstva turizma, Nepal je izdao dozvole za 290 penjača u 2018. godini, 381 u 2019. godini, 408 u 2021. godini, 325 u 2022. godini, 479 u 2023. godini, 421 u 2024. godini i 456 u 2025. godini.

Ekspedicije na Everest su obustavljene 2020. godine zbog pandemije COVID-19.

Rastući broj penjača pojačao je zabrinutost zbog upravljanja otpadom u regiji Everesta, gdje se smeće i dalje nakuplja u višim kampovima uprkos ponovljenim kampanjama čišćenja.

Zvaničnici i ekološke grupe upozorili su da sve veća upotreba visokotehnoloških šatora, plina za kuhanje i druge opreme, zajedno s prekomjernom komercijalizacijom, predstavlja ozbiljnu prijetnju okolišu Himalaja.

Gopal Bhandari iz Ministarstva turizma rekao je da bi broj penjača još uvijek mogao porasti prije nego što se proces izdavanja dozvola završi.

"Ekspedicijska grupa koja se sastoji od 11 penjača je u procesu dobijanja dozvola za penjanje. Na spisak bi se moglo dodati još nekoliko ljudi jer proces izdavanja dozvola još nije završen", rekao je za Anadolu.

Nepal počinje izdavati dozvole za penjanje početkom marta, a prijave se nastavljaju do kraja maja. Iskusni penjači često stižu kasnije u sezoni s namjerom da se popnu na vrh bez duže aklimatizacije.

Penjači su se već počeli okupljati u baznom kampu Everesta kako bi se aklimatizovali prije nego što se presele u više kampove nakon što se užad pričvrste na vrh.

Tradicionalno, Udruženje operatera ekspedicija Nepala odgovorno je za pričvršćivanje užadi od Kampa II do vrha, dok Odbor za kontrolu zagađenja Sagarmathe upravlja rutom od baznog kampa do Kampa II.

"Ovogodišnje operacije pričvršćivanja užadi odgođene su za dvije sedmice nakon što se masivni serak - veliki nestabilni blok glečerskog leda - urušio na ruti do Kampa I."

Šerpe odgovorne za fiksiranje užadi morale su čekati da se led otopi prije nego što su postavile ljestve preko pukotina koje vode do Kampa I. Penjači koji se penju na Everest i Lhotse, četvrtu najvišu planinu na svijetu, koriste istu rutu ledenih vodopada.

Zvaničnici baznog kampa rekli su da su užad sada fiksirana do Južnog prijevoja na 7.906 metara, dok se napori za produženje rute do vrha nastavljaju uprkos lošim vremenskim uslovima.