Iako Kanada ulaže 1,1 milijardu dolara u Svjetsko prvenstvo, u Torontu nije bilo prave fudbalske groznice sve do dolaska navijača BiH

Navijači “Zmajeva“ donijeli fudbalsku groznicu u Toronto Iako Kanada ulaže 1,1 milijardu dolara u Svjetsko prvenstvo, u Torontu nije bilo prave fudbalske groznice sve do dolaska navijača BiH

YUNUS KAYMAZ – U Kanadi, koja zajedno sa SAD-om i Meksikom organizuje FIFA Svjetsko prvenstvo 2026., pravu fudbalsku groznicu donijeli su navijači Bosne i Hercegovine koji uživaju dok čekaju nastup svoje selekcije.

Iako je kanadska vlada u turnir uložila 1,1 milijardu dolara (700 miliona u Vancouveru i 400 miliona u Torontu), primjećuje se da se dolazak najvećeg fudbalskog takmičenja još uvijek ne odražava na ulice i svakodnevicu grada.

Međutim, stotine navijača Bosne i Hercegovine svojim zastavama, dresovima i navijanjem donose atmosferu Svjetskog prvenstva u gradu, dok njihova reprezentacija po drugi put nastupa na Mundijalu, nakon debitantskog nastupa iz 2014.

Navijači svakodnevno odlaze na treninge reprezentacije automobilima ukrašenim zastavama te bodre ekipu pri dolasku i odlasku s treninga.

- Lijepo je biti na svjetskoj sceni

Navijač Bosne i Hercegovine Aldin rekao je za agenciju Anadolu da se bh. reprezentacija nakon 12 godina vratila na Svjetsko prvenstvo, ističući:

“Biti na najvećoj svjetskoj sceni je lijepo. Što se tiče očekivanja, prije svega sretan sam što smo ovdje, ali realno mislim da možemo pobijediti dvije utakmice. Mislim da ćemo u petak pobijediti Kanadu“, rekao je.

Govoreći o utakmici sa Švicarskom, Aldin je rekao da je realno očekivati poraz, ali da izabranici selektora Sergeja Barbareza potom mogu pobijediti selekciju Katara.

“Dvije pobjede, jedan poraz i sve poslije toga je bonus. Mislim da možemo dobiti utakmicu u šesnaestini finala. Najviše možemo do osmine finala, ali to što smo ovdje je već bonus i samo uživam u ovom putovanju“, rekao je.

Predviđa da će BiH prvu utakmicu protiv Kanade dobiti 2:1, a da će golove postići Tarik Muharemović i Kerim Alajbegović.

- I Ajla želi prolaz u šesnaestinu finala

Navijačica Ajla, koja je došla da podrži reprezentaciju, rekla je da nema velika očekivanja.

“Ovo nam je drugi turnir i samo želim da izađemo na teren i zabavimo se. Ne želim nikakav pritisak. Ali nadam se da možemo proći u šesnaestinu finala, vjerujem da to možemo. Imamo snagu za to“, rekla je.

Dodala je da će utakmicu protiv Kanade gledati na stadionu te je prognozirala pobjedu 2:1 golovima Edina Džeke i Esmira Bajraktarevića.

- Još navijačkog optimizma

Navijač Amar, Bosanac sa adresom u Kanadi, koji je došao u dresu bh. reprezentacije, rekao je da BiH ima dobru šansu za prolazak grupe.

“Kao Kanađaninu, gledati kako se moje dvije zemlje bore je ludo. Mislim da je Švicarska teška, ali možemo pobijediti Kanadu i Katar i na kraju završiti kao drugi u grupi“, rekao je.

I navijačica Jasmina je izrazila veliki optimizam.

“Pokazali smo ogroman potencijal u kvalifikacijama. Također mislim da mnogi nisu očekivali da ćemo igrati tako dobro. Na kraju smo prošli kvalifikacije i izbacili Italiju. Iskreno, veoma sam optimistična da možemo proći grupnu fazu. Molim se za naš tim i želim im sve najbolje“, zaključila je.

Selekcija BiH prvi meč na Mundijalu igra protiv domaćina Kanade u petak s početkom u 21 sat. U grupnoj fazi će izabranici Sergeja Barbareza još snage odmjeriti s Švicarskom i Katarom.