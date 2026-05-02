Naredni Afrički kup nacija 2027. igrat će se od 19. juna do 17. jula 2027.

Elvır Hodzıc
02 Maj 2026•Ažuriranje: 02 Maj 2026
Naredni Afrički kup nacija u fudbalu bit će održan od 19. juna do 17. jula 2027. godine, saopštila je Afrička fudbalska konfederacija.
Kako je navedeno, završni turnir, čiji su domaćini Kenija, Tanzanija i Uganda, igrat će se u ljetnom terminu, za razliku od dosadašnje prakse kada se takmičenje održavalo u januaru i februaru.
Prvenstvo Afrike 2027. bit će prvo koje će organizovati tri države zajedno.
Najavljeno je i da će žrijeb za kvalifikacije za naredni Afrički kup nacija biti održan 19. maja.