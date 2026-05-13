N/FS BiH i FIFA potpisali sporazum: BiH dobija tri mini terena do septembra

Predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković i predstavnici FIFA-e potpisali su danas u Sarajevu sporazum u okviru projekta "FIFA Arena", kojim je predviđena izgradnja tri mini fudbalska terena u Bosni i Hercegovini, javlja Anadolu.

Sporazum je u ime krovne svjetske fudbalske federacije potpisao direktor za evropske fudbalske asocijacije Elkhan Mammadov, dok su u ime N/FS BiH potpisnici bili predsjednik Vico Zeljković i generalni sekretar Adnan Džemidžić.

Iako je prema standardnom modelu projekta "FIFA Arena" evropskim asocijacijama predviđena izgradnja po dva terena, nakon pregovora i koordinacije rukovodstva N/FS BiH sa zvaničnicima FIFA-e, Bosni i Hercegovini je odobrena izgradnja tri mini terena.

Planirano je da radovi na terenima budu okončani u septembru ove godine. Povodom njihovog svečanog otvaranja, najavljena je i zvanična posjeta predsjednika FIFA-e Giannija Infantina Nogometnom savezu BiH.

Iz krovne kuće bh. fudbala ističu da se ovim projektom nastavlja jasna strategija Saveza usmjerena na unapređenje infrastrukture i stvaranje boljih uslova za bavljenje fudbalom u svim dijelovima zemlje.