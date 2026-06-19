Stoper BiH uputio izvinjenje saigračima, stručnom štabu i navijačima nakon crvenog kartona na Svjetskom prvenstvu

Muharemović preuzeo odgovornost za isključenje protiv Švicarske: Još vjerujem u naše snove Stoper BiH uputio izvinjenje saigračima, stručnom štabu i navijačima nakon crvenog kartona na Svjetskom prvenstvu

Fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović izvinio se saigračima, stručnom štabu i navijačima zbog crvenog kartona koji je zaradio u utakmici drugog kola Svjetskog prvenstva protiv Švicarske, preuzimajući punu odgovornost za situaciju koja je, kako je naveo, dodatno otežala posao ekipi.

Muharemović je do samog finiša susreta bio među najzapaženijim igračima na terenu, ali je nakon starta kao posljednji igrač odbrane isključen direktnim crvenim kartonom, čime su umanjene šanse Bosne i Hercegovine da dođe do povoljnijeg rezultata. Švicarci su iskoristili igrača više i rutinski slavili pobjedu od 4:1.

U obraćanju javnosti istakao je da osjeća potrebu da se izvini zbog svog poteza te naglasio da mu je žao što je ekipu doveo u težu situaciju.

Iako je poraz ostavio gorak trag, bh. defanzivac poručio je da reprezentacija i dalje ima priliku ostvariti zacrtane ciljeve na turniru.

"Imamo još jednu utakmicu i još uvijek možemo ostvariti naše snove. Dat ćemo sve od sebe do kraja. Vjerujem u nas i tako će uvijek biti", naveo je Muharemović, zahvalivši navijačima na porukama podrške.

Zbog suspenzije nakon isključenja, Muharemović neće biti na raspolaganju selektoru za naredni susret protiv Katara u srijedu.