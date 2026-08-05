Egipatski as dolazi u Trabzonspor kao jedan od najtrofejnijih fudbalera koji će nastupiti u turskoj Superligi

Mohamed Salah započinje tursko poglavlje slavne karijere Egipatski as dolazi u Trabzonspor kao jedan od najtrofejnijih fudbalera koji će nastupiti u turskoj Superligi

Mohamed Salah, poznat kao "egipatski kralj", naredne sezone će nositi bordo-plave boje turskog kluba Trabzonspora, čime počinje novo poglavlje u njegovoj bogatoj fudbalskoj karijeri.

Salah, kojeg mnogi smatraju jednim od najboljih fudbalera koje je iznjedrio egipatski fudbal, stiže u tursku ligu kao jedan od najtrofejnijih igrača koji su ikada nastupali u tom takmičenju.

Legenda Liverpoola i ikona Premier lige

Salah je u ljeto 2017. godine iz Rome prešao u Liverpool za obeštećenje od oko 42 miliona eura, a tokom devet godina provedenih na Anfieldu izgradio je status jednog od najvećih igrača u historiji kluba.

Pod vodstvom tadašnjeg menadžera Jurgena Kloppa, Salah je postao ključni dio jedne od najuspješnijih generacija Liverpoola. U periodu od 2017. do 2026. godine postizao je najmanje 30 golova u pet sezona.

Već u debitantskoj sezoni oborio je klupski rekord s 44 postignuta gola, postavši tek treći fudbaler Liverpoola nakon Iana Rusha i Rogera Hunta koji je u jednoj sezoni postigao najmanje 40 golova.

Sa 193 gola u Premier ligi, Salah zauzima četvrto mjesto na listi najboljih strijelaca u historiji engleskog prvenstva.

Treći član Liverpoolovog kluba igrača s više od 200 golova

Salah je karijeru u Liverpoolu završio kao treći najbolji strijelac kluba u svim takmičenjima.

Od ukupno 257 pogodaka za Liverpool, 19r je postigao u Premier ligi, 48 u Ligi prvaka, osam u FA Cupu, pet u Evropskoj ligi, četiri u Liga kupu i jedan u Community Shieldu.

S Liverpoolom je osvojio dvije titule prvaka Engleske i dva Liga kupa, kao i trofeje Lige prvaka, FA Cupa, Community Shielda, UEFA Superkupa i FIFA Svjetskog klupskog prvenstva.

Na individualnom planu, četiri puta je osvajao nagradu za najboljeg strijelca Premier lige, a dva puta je proglašen najboljim igračem engleskog prvenstva.

Karijeru promijenila tragedija na stadionu Port Said

Rođen 15. juna 1992. godine u gradu Nagrigu u egipatskoj provinciji Gharbia, Salah je fudbalski put počeo u omladinskom pogonu kluba Al Mokawloon. Profesionalni debi imao je sa 17 godina protiv Al Mansoure.

Njegova karijera doživjela je veliki preokret nakon tragedije na stadionu Port Said 1. februara 2012. godine, kada je tokom utakmice između Al Ahlyja i Al Masryja poginulo više desetina ljudi, dok je više od 1.000 navijača povrijeđeno.

Nakon te tragedije otkazana je sezona egipatske Premier lige 2011/12, zbog čega su Salah i brojni drugi egipatski fudbaleri određeni period ostali bez takmičarskih utakmica.

Njegov veliki proboj dogodio se na prijateljskoj utakmici između švicarskog Basela i olimpijske reprezentacije Egipta, organiziranoj kao podrška egipatskom fudbalu.

Salah je ušao u drugom poluvremenu i postigao dva gola u pobjedi Egipta rezultatom 4:3, čime je privukao pažnju Basela. Nakon uspješnog probnog perioda, švicarski klub potpisao je s njim četverogodišnji ugovor.

U dvije sezone u Baselu osvojio je dvije titule prvaka Švicarske, nakon čega je nastupao za Chelsea, Fiorentinu, Romu i na kraju Liverpool.

Nacionalni simbol na terenu i van njega

Salah se smatra jednim od najtalentiranijih fudbalera svoje generacije i postao je simbol nacionalnog ponosa u Egiptu.

Ovaj 34-godišnji fudbaler imao je ključnu ulogu u prekidu 30-godišnjeg čekanja Liverpoola na titulu prvaka Engleske, a pomogao je klubu i da osvoji Ligu prvaka 2019. godine, nakon tri plasmana u finale u periodu od pet sezona.

Van terena, Salah je stekao veliko poštovanje zbog humanitarnog rada i česte podrške siromašnim zajednicama u Egiptu.

Javno je govorio i o humanitarnoj krizi u Gazi nakon početka izraelskih napada, nastavljajući izražavati podršku putem društvenih mreža u periodu kada su se pojedini fudbaleri koji su podržavali Gazu suočavali s pritiscima, izostavljanjem iz ekipa ili raskidima ugovora.

Rami El-Nazar, izvršni direktor Egipatskog Crvenog polumjeseca, ranije je saopćio da je Salah finansijski pomogao akcije podrške stanovnicima Gaze.