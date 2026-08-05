Egipatska zvijezda pojavila se u klupskom dresu s brojem 61, a turski klub potvrdio da traju pregovori o transferu

Mohamed Salah poručio navijačima Trabzonspora: Vidimo se vrlo brzo Egipatska zvijezda pojavila se u klupskom dresu s brojem 61, a turski klub potvrdio da traju pregovori o transferu

Egipatski fudbalski as Mohamed Salah poručio je navijačima Trabzonspora da im dolazi i da će ih vrlo brzo vidjeti, a turski klub je potvrdio da su u toku pregovori o njegovom angažmanu.

Trabzonspor je na svojim nalozima na društvenim mrežama objavio videozapis na kojem se 34-godišnji napadač nalazi u avionu i nosi bordo-plavi dres kluba s brojem 61.

“Trabzone, jeste li spremni? Čujem vas. Vidimo se vrlo brzo. Za nas je svugdje Trabzon”, rekao je Salah u objavljenom videu.

Izraz “Za nas je svugdje Trabzon” jedan je od najpoznatijih slogana navijača ovog kluba, koji simbolizira snažnu povezanost ekipe s Crnog mora, njenog grada i pristalica širom Turske.

Broj 61 predstavlja registarsku oznaku pokrajine Trabzon i široko se koristi kao simbol grada i kluba.

Očekuje se da će se Salah sastati s predsjednikom Trabzonspora Ertugrulom Doganom u Istanbulu, nakon čega bi u srijedu trebao otputovati u Trabzon.

Klub zasad nije objavio detalje mogućeg ugovora, uključujući njegovo trajanje i finansijske uslove.

Salah je napustio Liverpool na kraju sezone 2025/26. nakon devet godina provedenih u engleskom premijerligašu.

Za Liverpool je odigrao 442 utakmice, postigao 257 golova i upisao 120 asistencija, čime je postao treći najbolji strijelac kluba u svim takmičenjima, iza Iana Rusha i Rogera Hunta.

Egipćanin je također otišao iz Liverpoola kao najbolji strijelac i asistent kluba u historiji Premier lige.

Tokom boravka na Anfieldu osvojio je osam velikih trofeja, među kojima su dvije titule prvaka Engleske, Liga prvaka UEFA-e, FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo, UEFA Superkup, FA kup i dva Liga kupa.

Na individualnom planu osvojio je četiri puta nagradu za najboljeg strijelca Premier lige, tri priznanja Udruženja profesionalnih fudbalera (PFA) za igrača godine te tri nagrade Udruženja fudbalskih novinara (FWA) za najboljeg fudbalera godine.

Prije dolaska u Liverpool iz Rome 2017. godine, Salah je nastupao i za Basel, Chelsea i Fiorentinu.

Trabzonspor je u sezoni 1975/76. postao prvi klub izvan Istanbula koji je osvojio titulu prvaka najvišeg ranga turskog fudbala. Posljednji put je trofej Super lige osvojio u sezoni 2021/22.

Ukoliko transfer bude realiziran, dolazak Salaha predstavljao bi jedan od najvećih transfera u historiji turskog fudbala i doveo bi jednog od najefikasnijih igrača u historiji engleske Premier lige u tamošnje prvenstvo.