Može li Infantino biti smijenjen i ko bi ga mogao naslijediti na čelu FIFA-e? Sukob oko propalog komercijalnog plana izazvao najveću političku krizu u desetogodišnjem mandatu predsjednika FIFA-e

Predsjednik Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) Gianni Infantino suočava se s najozbiljnijim političkim izazovom tokom svoje desetogodišnje vladavine nakon što je kontroverzni plan o prodaji udjela u komercijalnim operacijama ove organizacije izazvao snažno protivljenje fudbalskih saveza širom svijeta.

Kriza je izbila samo nekoliko sedmica nakon završetka Svjetskog prvenstva 2026. godine, turnira koji je ocijenjen kao veliki komercijalni uspjeh i koji je dodatno učvrstio Infantinovu poziciju pred očekivanu kandidaturu za četvrti mandat na čelu FIFA-e.

Prije izbijanja spora, više od 200 od ukupno 211 članica FIFA-e navodno je potpisalo pisma podrške njegovom ponovnom izboru.

Međutim, ta podrška je oslabila nakon što je FIFA krajem jula objavila plan o prodaji do 20 posto udjela u novoj komercijalnoj kompaniji FIFA Forward Enterprise (FFE), čija je vrijednost procijenjena na oko 20 milijardi dolara.

Među potencijalnim investitorima bili su fond Thrive Eternal povezan s Joshom Kushnerom, kao i Bann Ventures čiji je izvršni direktor Greg Maffei. U proces pronalaska investitora bili su uključeni i JPMorgan te OpenEconomics.

Thrive Eternal povezuje se s Joshom Kushnerom, bratom Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa i bivšeg visokog savjetnika u Bijeloj kući.

Prijedlog je odmah izazvao kritike nekoliko kontinentalnih fudbalskih konfederacija, koje su ocijenile da FIFA nije adekvatno konsultovala svoje članice o jednoj od najvažnijih komercijalnih odluka u historiji organizacije.

Suočen sa sve većim pritiskom, Infantino je 1. augusta odustao od tog plana, ali povlačenje prijedloga nije smirilo situaciju.

Evropska fudbalska unija (UEFA) i druge regionalne organizacije, poput CONCACAF-a, direktno su dovele u pitanje Infantinovo rukovođenje, dok su pojedini nacionalni savezi, među kojima su savezi Finske, Velsa i Srbije, povukli podršku njegovoj kandidaturi za novi mandat.

Spor je prerastao u najveći izazov upravljanju FIFA-om otkako je Infantino 2016. godine naslijedio Seppa Blattera.

Može li predsjednik FIFA-e biti smijenjen tokom mandata?

Iako je politički pritisak na Infantina povećan, njegova smjena prije isteka mandata nije jednostavan proces.

Prema pravilima FIFA-e, predsjednik može sam podnijeti ostavku, ali Infantino nije pokazao namjeru da to učini.

Članice koje predstavljaju najmanje 20 posto ukupnog članstva FIFA-e, odnosno 43 od 211 saveza, mogu zatražiti vanredni Kongres FIFA-e, koji bi morao biti sazvan u roku od tri mjeseca i na kojem bi se moglo glasati o budućnosti predsjednika.

UEFA sama ima 55 članica i prelazi taj prag, ali za sada nije zvanično zatražila održavanje takvog kongresa.

Za smjenu Infantina ipak bi bila potrebna podrška većine članica FIFA-e, pri čemu svaki nacionalni savez ima jedan glas bez obzira na veličinu ili fudbalsku snagu zemlje.

Druga mogućnost je disciplinski postupak pred nezavisnim Etičkim komitetom FIFA-e, koji može istraživati moguća kršenja etičkog kodeksa i izricati kazne, uključujući dugotrajne zabrane rada u fudbalu.

Upravo je taj mehanizam doveo do kraja Blatterovog predsjedavanja 2015. godine, iako u aktuelnom slučaju još nije pokrenuta zvanična istraga.

Naredni izbori za predsjednika FIFA-e trebali bi biti održani na 77. Kongresu FIFA-e u Rabatu 18. marta 2027. godine. Rok za predlaganje kandidatura je 18. novembar.

U slučaju da predsjednik prije toga ne može nastaviti obavljati funkciju, prema pravilima FIFA-e privremeno bi ga zamijenio najduže aktivni potpredsjednik, sve dok Kongres ne izabere novog čelnika.

Podijeljena fudbalska kuća

Sukob je otkrio duboke podjele među šest kontinentalnih konfederacija FIFA-e.

UEFA se pojavila kao najglasniji kritičar, tvrdeći da je predložena komercijalna reorganizacija provedena netransparentno i suprotno principima dobrog upravljanja.

Konfederacija je razmatrala moguće pravne korake, dok je nekoliko njenih članica javno izrazilo distancu prema Infantinu.

CONCACAF, koji okuplja saveze Sjeverne i Centralne Amerike te Kariba, također je kritikovao prijedlog i zatražio sveobuhvatno preispitivanje upravljanja FIFA-om.

Azijska fudbalska konfederacija (AFC) se naknadno pridružila kritikama procesa konsultacija, ali nije zaprijetila bojkotom takmičenja.

Za razliku od njih, Afrička fudbalska konfederacija (CAF) uglavnom je izbjegavala direktan sukob. Predsjednik Patrice Motsepe zalagao se za dodatnu analizu prijedloga, uz nastavak pohvala Infantinu zbog podrške razvoju afričkog fudbala.

Južnoamerička konfederacija CONMEBOL ostala je jedan od najvažnijih Infantinovih saveznika. Predsjednik Alejandro Dominguez pozvao je članice da objektivno procijene prijedlog i ranije je među prvima javno podržao Infantinovu moguću kandidaturu za četvrti mandat.

Sve glasnije kritike

Spor je izazvao kritike i među nacionalnim savezima i visokim fudbalskim zvaničnicima.

Fudbalski savez Velsa naveo je nedostatak liderstva, transparentnosti i komunikacije kao razloge za povlačenje podrške Infantinu.

Njemački fudbalski savez ponovio je ranije kritike da FIFA nije dovoljno konsultovala članice, dok je predsjednik španske La Lige Javier Tebas pozvao Infantina da podnese ostavku.

Unutar same FIFA-e, viši savjetnik Carlos Cordeiro podnio je ostavku u znak protesta, dok je operativni direktor Kevin Lamour javno kritikovao način vođenja projekta, tvrdeći da zaposlenici nisu bili adekvatno informisani.

Ko bi mogao naslijediti Infantina?

Iako nijedan kandidat još nije zvanično ušao u predsjedničku utrku, nekoliko imena pojavilo se u medijskim izvještajima.

Među njima je predsjednik Paris Saint-Germaina i čelnik Evropskog udruženja klubova Nasser Al-Khelaifi, iako su njegovi predstavnici više puta negirali interes za tu funkciju.

Kao mogući kandidat spominje se i predsjednik CONCACAF-a Victor Montagliani, kao i predsjednik Azijske fudbalske konfederacije šeik Salman bin Ibrahim Al Khalifa, koji je izgubio od Infantina na izborima 2016. godine.

U mogućoj utrci spominju se i predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin, vlasnik Legije iz Varšave Dariusz Mioduski te generalni sekretar FIFA-e Mattias Grafstrom.

Uprkos kritikama iz Evrope, Infantinova podrška u Africi i Južnoj Americi znači da bi za njegovu smjenu prije izbora 2027. godine bila potrebna šira međunarodna koalicija.