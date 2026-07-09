Kusturica je zvanično napustio FC Barcelona Basketball, a američki mediji navode da se mladi Novosađanin već smatra jednim od glavnih kandidata za prvog pika na NBA draftu

Mladi srpski košarkaš Nikola Kusturica nastavlja karijeru na UCLA koledžu Kusturica je zvanično napustio FC Barcelona Basketball, a američki mediji navode da se mladi Novosađanin već smatra jednim od glavnih kandidata za prvog pika na NBA draftu

Mladi srpski košarkaš Nikola Kusturica karijeru će nastaviti na američkom univerzitetu UCLA Bruins, saopćeno je u četvrtak iz ovog univerziteta.

Kako je navedeno na zvaničnoj stranici UCLA, Kusturica (17) i letonski igrač Gunars Grinvalds (18) novi su članovi Bruinsa.

Kusturica je ranije danas zvanično napustio FC Barcelona Basketball, a američki mediji navode da se mladi Novosađanin već smatra jednim od glavnih kandidata za prvog pika na NBA draftu 2028. godine.

Talentovani bek nedavno je sa kadetskom reprezentacijom Srbije osvojio srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu do 17 godina u Turskoj. Uvršten je i u idealnu petorku turnira, a u finalu protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država postigao je 37 poena uz devet skokova.

Dolazak Kusturice smatra se značajnim pojačanjem za UCLA, koji nastavlja dovoditi vrhunske mlade talente iz Evrope.