Kapiten Argentine nadmašio je rekord svih vremena u meču protiv Austrije nakon što se oporavio od promašenog penala na početku utakmice u rekordnom 28. nastupu na Svjetskom prvenstvu

Messi postavio rekord po broju postignutih golova na svjetskim prvenstvima sa 17. golom Kapiten Argentine nadmašio je rekord svih vremena u meču protiv Austrije nakon što se oporavio od promašenog penala na početku utakmice u rekordnom 28. nastupu na Svjetskom prvenstvu

Lionel Messi postao je najbolji strijelac u historiji Svjetskih prvenstava sa svojim 17. golom, dok je aktuelni prvak Argentina povela 1:0 protiv Austrije u ponedjeljak.

Messi je dostigao prekretnicu u 38. minuti nakon što nije uspio realizovati jedanaesterac na početku utakmice, a njegov pokušaj lijevom nogom u devetoj minuti promašio je tik pored desne stative.

Golgeter je također produžio svoj niz postignutih golova na šest uzastopnih utakmica na Svjetskom prvenstvu, izjednačivši postignuće koje su prethodno postigli Francuz Just Fontaine i Brazilac Jairzinho.

Kapiten Argentine izjednačio se sa Nijemcem Miroslavom Kloseom po broju postignutih golova sa 16 nakon što je postigao het-trik u pobjedi Argentine od 3:0 u Grupi J nad Alžirom prošle sedmice u Kansas Cityju.

Meč u ponedjeljak je označio Messijev 28. nastup na svjetskim prvenstvima, što je rekord FIFA-e, a njegov šesti turnir ukupno.