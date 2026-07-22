Američki predsjednik vjeruje da Giannija Infantina "poštuju svi širom svijeta i priznaje da ima posebnu sposobnost da okuplja ljude", prenosi "New York Post"

Mediji: Trump želi da imenuje šefa FIFA-e Infantina za generalnog sekretara UN-a Američki predsjednik vjeruje da Giannija Infantina "poštuju svi širom svijeta i priznaje da ima posebnu sposobnost da okuplja ljude", prenosi "New York Post"

Američki predsjednik Donald Trump želi da predsjednik FIFA-e Gianni Infantino bude sljedeći generalni sekretar Ujedinjeni naroda (UN), objavio je u utorak "New York Post".

Pozivajući se na izvor blizak Trumpu, list je objavio da predsjednik vjeruje da Infantina "poštuju svi širom svijeta i priznaje da ima posebnu sposobnost da okuplja ljude".

Infantino (56) je razvio bliske veze s Trumpom tokom ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva, a predsjednik FIFA-e rođen u Švicarskoj u više navrata "udvarao se" američkom lideru, uključujući uručenje prve FIFA-ine nagrade za mir u decembru, navodi se u izvještaju.

Nasljednik sadašnjeg šefa UN-a Antonija Guterresa služit će petogodišnji mandat koji počinje 1. januara 2027. godine.

Prema članu 97. Povelje UN-a, generalnog sekretara imenuje Generalna skupština na preporuku Vijeća sigurnosti.

Da bi dobio tu funkciju, Infantinu bi prvo trebala podrška 15-članog Vijeća sigurnosti, gdje bilo koja od pet stalnih članica može staviti veto, prije nego što dobije odobrenje Generalne skupštine.

Trump je više puta kritizirao ono što vidi kao neuspjeh UN-a da odigra aktivniju ulogu u rješavanju velikih globalnih sukoba. Prošle godine je osnovao Odbor za mir predvođen SAD-om, što je potaknulo spekulacije da stvara alternativu UN-u dok je njegova administracija slijedila mirovne sporazume, uključujući Izrael i palestinsku grupu Hamas. Tramp je demantovao te tvrdnje.

Otkako se prošle godine vratio u Bijelu kuću, Trump je naglo smanjio američko finansiranje UN-a i povukao SAD iz nekoliko organizacija povezanih s UN-om, uključujući Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO).