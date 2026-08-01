Sky News navodi da je Gianni Infantino naveo podjele uzrokovane prijedlogom prilikom objave da se s mjerom neće nastaviti

Mediji: Predsjednik FIFA-e odustao od planova za prodaju udjela u Svjetskom prvenstvu Sky News navodi da je Gianni Infantino naveo podjele uzrokovane prijedlogom prilikom objave da se s mjerom neće nastaviti

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino odustao je od planova za prodaju udjela u Svjetskom prvenstvu, izvijestio je u petak Sky News, pozivajući se na ekskluzivne izjave prvog čovjeka krovne fudbalske organizacije, prenosi Anadolu.

Infantino je rekao da je inicijativa postala previše sporna da bi se nastavila.

„Nakon što sam pažljivo saslušao sva mišljenja, postalo je jasno da je projekat stvorio podjele takve prirode koje, bez obzira na nivo podrške, više nisu u interesu cilja koji je prvobitno postavljen“, rekao je za Sky News.

„Naša svrha je uvijek bila – i uvijek će biti – da ujedinjujemo i unapređujemo“, rekao je, dodajući da misija FIFA-e ostaje nepromijenjena.

„S ovim prijedlogom se neće ići dalje“, kazao je.

Infantino je naveo kako namjerava ponovo okupiti interesne strane, ističući da mu je cilj „nastaviti sa razvojem fudbala svuda, a posebno u onim zemljama kojima je naša podrška najpotrebnija“.

Odbijeni plan imao je za cilj prodati više od 20 posto kćerke firme FIFA Forward Enterprise, vrijedne 20 milijardi dolara, privatnim investitorima, navodi se u izvještaju.

U utorak je FIFA objavila planove o osnivanju kćerke firme vrijedne 20 milijardi dolara koja bi upravljala Svjetskim prvenstvom i njenim drugim takmičenjima, pri čemu bi se vanjskim investitorima ponudio udio do 20 posto.

Infantino (56) je razvio bliske veze s Donaldom Trumpom tokom ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva, ulažući učestale napore da izgradi odnose s američkim predsjednikom, uključujući i uručenje inauguralne FIFA-ine Nagrade za mir u decembru.