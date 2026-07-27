Maldini i savjetnik Leonardo napustili funkcije samo 16 dana nakon imenovanja, nakon što je Andrea Pirlo odustao od utrke za selektora Italije zbog kontroverzi povezanih s klađenjem

Mediji: Maldini podnio ostavku na mjesto tehničkog direktora FS Italije nakon neuspjelog imenovanja Pirla Maldini i savjetnik Leonardo napustili funkcije samo 16 dana nakon imenovanja, nakon što je Andrea Pirlo odustao od utrke za selektora Italije zbog kontroverzi povezanih s klađenjem

Paolo Maldini podnio je ostavku na mjesto tehničkog direktora Fudbalskog saveza Italije (FIGC) nakon što je propalo očekivano imenovanje Andree Pirla za selektora italijanske reprezentacije, objavili su mediji.

Maldini i njegov savjetnik Leonardo napustili su funkcije samo 16 dana nakon što je FIGC zvanično objavio njihova imenovanja, prenosi televizija Sky Sport Italia.

Pirlo je ranije u ponedjeljak saopćio da više nije kandidat za mjesto selektora zbog kontroverzi povezanih s njegovim vezama s ruskom kompanijom za klađenje Fonbet.

Iako ga FIGC nije zvanično imenovao, bivši vezni igrač reprezentacije Italije, Juventusa i Milana važio je za glavnog kandidata da naslijedi Gennara Gattusa.

Italijanski mediji ranije su objavili da Maldini razmatra mogućnost ostavke ukoliko Pirlo ne bude imenovan.

Maldini je bio zadužen za potragu za novim selektorom reprezentacije nakon što je Gattuso napustio funkciju poslije neuspjeha Italije da se plasira na treće uzastopno Svjetsko prvenstvo.

Prema navodima italijanskih medija, Antonio Conte i Roberto Mancini među glavnim su kandidatima za preuzimanje vođenja „Azzurra“.