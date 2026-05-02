Međunarodni novinari hvale "Tour of Turkiye" zbog organizacije, slikovitih ruta i globalne privlačnosti

Emre Aşıkçı, Salih Ulaş Şahan
02 Maj 2026•Ažuriranje: 02 Maj 2026
Međunarodni biciklistički novinari pohvalili su 61. Predsjednički biciklistički Tour of Turkiye zbog snažne organizacije, zadivljujućih pejzaža i svjetske privlačnosti.
Federico Guido, dopisnik italijanske biciklističke web-stranice Tuttobiciweb, rekao je za Anadolu da mu je ovo prvi put u Turskoj i da zaista cijeni sve što zemlja nudi.
"Posebno sam uživao u pejzažu, naročito moru. Postoji mnogo dobrih scenarija gdje možemo biti. Zaista sam uživao u ovom iskustvu", dodao je.
Upitan kako ocjenjuje uključivanje dvije planinske etape, Kiran i Feslikan, ove godine umjesto jedne, rekao je da je to dodalo izazov i raznolikost trci.
Guido je rekao da misli da se to može smatrati zanimljivom promjenom u ukupnoj ruti.
"Imate mnogo različitih prilika da vidite neke promjene u generalnom plasmanu. Možemo vidjeti više borbi između vozača u generalnom plasmanu. I možda imati zanimljiviju trku", rekao je.
Izrazio je oduševljenje interesovanjem Turaka za trku.
"Ima mnogo navijača duž puta i posebno na ciljnim linijama. To znači da su turski ljudi znatiželjni u vezi s biciklizmom i zainteresovani za biciklizam. Nadam se da će turski pokret rasti sve više i više sljedeće godine", rekao je italijanski dopisnik.
Također je naglasio da se zaista uživljava u sve to i istovremeno pokušava posmatrati sve oko sebe i istraživati zemlju vlastitim očima i ličnim iskustvom.
Nick Doup iz Wielerflits/Cyclingflasha, dopisnik nizozemske biciklističke web-stranice, rekao je da je Tour jedna od najdužih etapnih trka u biciklizmu i veoma zahtjevna za vozače.
Rekao je da teže trke čine takmičenje veoma zanimljivim za vozače.
Uključivanje dvije planinske etape u trku je dobra ideja organizatora, rekao je Doup.
"Na taj način činite trku zanimljivijom za vozače koji nisu dobri u jednoj planinskoj etapi da se možda vrate i uzvrate u drugoj etapi", rekao je.
Također je istakao da planinske etape stvaraju prilike za penjače, čineći trku zanimljivijom za generalni plasman i potencijalnog ukupnog pobjednika.
Govoreći o timovima na Tour of Turkiye, rekao je da ih ima mnogo jakih i izrazio nadu da će se u budućnosti pridružiti još više vrhunskih vozača.
Trka Tour of Turkiye kategorizirana je kao ProSeries događaj na kalendaru Europe Toura Međunarodne biciklističke unije (UCI) i jedina je utrka u Turskoj na tom nivou.
Ruta uključuje gradove na mediteranskoj i egejskoj obali poput Izmira, Aydina, Mugle i Antalije.
Trka počinje 26. aprila u Cesmeu kod Izmira, a završava u glavnom gradu Ankari 3. maja. Utrka uključuje 161 biciklistu iz 27 zemalja koji se takmiče na udaljenosti od 1.133 kilometra.