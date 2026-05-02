Međunarodni novinari hvale "Tour of Turkiye" zbog organizacije, slikovitih ruta i globalne privlačnosti Trku od osam etapa od Izmira do Ankare vozio 161 biciklista iz 27 zemalja

Međunarodni biciklistički novinari pohvalili su 61. Predsjednički biciklistički Tour of Turkiye zbog snažne organizacije, zadivljujućih pejzaža i svjetske privlačnosti.

Federico Guido, dopisnik italijanske biciklističke web-stranice Tuttobiciweb, rekao je za Anadolu da mu je ovo prvi put u Turskoj i da zaista cijeni sve što zemlja nudi.

"Posebno sam uživao u pejzažu, naročito moru. Postoji mnogo dobrih scenarija gdje možemo biti. Zaista sam uživao u ovom iskustvu", dodao je.

Upitan kako ocjenjuje uključivanje dvije planinske etape, Kiran i Feslikan, ove godine umjesto jedne, rekao je da je to dodalo izazov i raznolikost trci.

Guido je rekao da misli da se to može smatrati zanimljivom promjenom u ukupnoj ruti.

"Imate mnogo različitih prilika da vidite neke promjene u generalnom plasmanu. Možemo vidjeti više borbi između vozača u generalnom plasmanu. I možda imati zanimljiviju trku", rekao je.

Izrazio je oduševljenje interesovanjem Turaka za trku.

"Ima mnogo navijača duž puta i posebno na ciljnim linijama. To znači da su turski ljudi znatiželjni u vezi s biciklizmom i zainteresovani za biciklizam. Nadam se da će turski pokret rasti sve više i više sljedeće godine", rekao je italijanski dopisnik.

Također je naglasio da se zaista uživljava u sve to i istovremeno pokušava posmatrati sve oko sebe i istraživati zemlju vlastitim očima i ličnim iskustvom.

Nick Doup iz Wielerflits/Cyclingflasha, dopisnik nizozemske biciklističke web-stranice, rekao je da je Tour jedna od najdužih etapnih trka u biciklizmu i veoma zahtjevna za vozače.

Rekao je da teže trke čine takmičenje veoma zanimljivim za vozače.

Uključivanje dvije planinske etape u trku je dobra ideja organizatora, rekao je Doup.

"Na taj način činite trku zanimljivijom za vozače koji nisu dobri u jednoj planinskoj etapi da se možda vrate i uzvrate u drugoj etapi", rekao je.

Također je istakao da planinske etape stvaraju prilike za penjače, čineći trku zanimljivijom za generalni plasman i potencijalnog ukupnog pobjednika.

Govoreći o timovima na Tour of Turkiye, rekao je da ih ima mnogo jakih i izrazio nadu da će se u budućnosti pridružiti još više vrhunskih vozača.

Trka Tour of Turkiye kategorizirana je kao ProSeries događaj na kalendaru Europe Toura Međunarodne biciklističke unije (UCI) i jedina je utrka u Turskoj na tom nivou.

Ruta uključuje gradove na mediteranskoj i egejskoj obali poput Izmira, Aydina, Mugle i Antalije.

Trka počinje 26. aprila u Cesmeu kod Izmira, a završava u glavnom gradu Ankari 3. maja. Utrka uključuje 161 biciklistu iz 27 zemalja koji se takmiče na udaljenosti od 1.133 kilometra.