Francuska i Španija su primjeri integracije, poručio je mladi španski reprezentativac nakon izjava bivšeg premijera Španije o porijeklu francuskih igrača

Lamine Yamal pozvao na jedinstvo uoči polufinala Svjetskog prvenstva Francuska i Španija su primjeri integracije, poručio je mladi španski reprezentativac nakon izjava bivšeg premijera Španije o porijeklu francuskih igrača

Napadač španske reprezentacije Lamine Yamal izjavio je da fudbal treba da spaja ljude dok se njegova ekipa priprema za polufinalni susret Svjetskog prvenstva 2026. protiv Francuske, koji će biti odigran u utorak u Dallasu.

Govoreći novinarima na svoj 19. rođendan, Yamal je upitan o izjavama bivšeg španskog premijera Mariana Rajoya, koji je, prema navodima medija, rekao da Francuska ima snažan tim, ali da “nema nijednog francuskog igrača“.

Yamal, čiji je otac Marokanac, a majka porijeklom iz Ekvatorijalne Gvineje, nije želio direktno komentarisati te izjave, već je naglasio ulogu fudbala u promovisanju društvene kohezije.

“Sutra ćemo odigrati sjajnu utakmicu, ali ako fudbal ima neku svrhu, onda je to da zbližava ljude“, rekao je.

“Francuska i Španija su primjeri integracije. U tome je suština fudbala, u integraciji, a ne u komentiranju onoga što je neko drugi rekao“, dodao je Yamal.

Fudbaler Barcelone opisao je predstojeće polufinale kao najvažniju utakmicu u svojoj dosadašnjoj karijeri te ocijenio da će duel biti veoma izjednačen.

“Bit će to sjajna utakmica, ona koju su svi priželjkivali. Obje ekipe će napadati i braniti se. Sigurno nas očekuje veoma izjednačen meč“, kazao je.

Yamal, koji je na turniru postigao jedan pogodak, istakao je da mu je napredak reprezentacije važniji od lične statistike.

“Svaki turnir je drugačiji. Ne brine me što sam do sada postigao samo jedan gol na Svjetskom prvenstvu. Mi pobjeđujemo“, rekao je.

Dodao je da se nada da će plasman Španije u završnicu turnira pružiti više prilika za postizanje golova nego na prethodnim svjetskim prvenstvima, kada je reprezentacija ranije završavala takmičenje.