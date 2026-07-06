Najefikasniji u redovima pobjedničkog tima bio je prva zvijezda selekcije Srbije Nikola Jokić s 32 poena, u reprezentaciji Bosne i Hercegovine istakao se Luka Garza sa 16 ubačenih poena

Kvalifikacije za SP: Košarkaši BiH poraženi od Srbije u Beogradu rezultatom 94:81 Najefikasniji u redovima pobjedničkog tima bio je prva zvijezda selekcije Srbije Nikola Jokić s 32 poena, u reprezentaciji Bosne i Hercegovine istakao se Luka Garza sa 16 ubačenih poena

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je večeras u Beogradu od domaće selekcije Srbije rezultatom 94:81 (27:15, 27:20, 21:24, 19:22), u okviru posljednjeg kola prve faze kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Susret u dvorani “Aleksandar Nikolić” obilježile su i nemile scene prije samog početka utakmice, kada je s tribina glasno izviždana državna himna Bosne i Hercegovine.

Domaći tim je od samog starta nametnuo svoj ritam, u potpunosti dominirajući u prvoj četvrtini koja je završena u korist Srbije rezultatom 27:15. Prednost domaćih nastavila je rasti i u drugom periodu igre, pa se na odmor otišlo s visokih plus 19 za Srbiju (54:35).

U nastavku meča, izabranici selektora Darija Gergje pokazali su znatno bolju i konkretniju igru. Reprezentacija BiH je uspjela dobiti treću četvrtinu ubacivši 24, naspram 21 poena domaćina, te donekle ublažiti zaostatak. Ipak, košarkaši Srbije su u samoj završnici rutinski iskontrolisali prednost i susret mirno priveli kraju za konačnih 94:81.

Najefikasniji u redovima pobjedničkog tima bio je prva zvijezda selekcije Srbije Nikola Jokić, koji je opravdao ulogu favorita i postigao 32 poena. U reprezentaciji Bosne i Hercegovine istakao se Luka Garza sa 16 ubačenih poena.

Bosna i Hercegovina je tako prvu fazu kvalifikacija završila na trećem mjestu u grupi sa omjerom od dvije pobjede i četiri poraza. Prvoplasirana Turska u naredni krug prenosi maksimalan učinak (6-0), dok Srbija u nastavak takmičenja ide sa četiri pobjede i dva poraza.

U novoformiranoj grupi drugog kruga kvalifikacija, selekcije Turske, Srbije i Bosne i Hercegovine ukrstit će snage sa reprezentacijama Islanda, Litvanije i Italije.