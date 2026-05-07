Kriza u vaterpolo reprezentaciji Srbije: Jedanaest igrača ne želi igrati za nacionalni tim

Vaterpolo reprezentacija Srbije suočava se s najvećom krizom u svojoj historiji nakon što je 11 ključnih igrača, aktuelnih evropskih i trostrukih olimpijskih šampiona, donijelo jednoglasnu odluku o povlačenju iz nacionalnog tima.

Ovaj radikalan potez uslijedio je neposredno nakon što je selektor Uroš Stevanović podnio neopozivu ostavku poslije tri uspješne godine na klupi "delfina". Neposredan povod za potrese u najtrofejnijem srpskom sportu su izjave i odluke novoizabranog predsjednika Vaterpolo saveza Srbije (VSS) Slobodana Sora.

U otvorenom pismu javnosti, reprezentativci su optužili Soru da pokušava diskreditovati njihove uspjehe, nazivajući osvojena zlata "odrazom trenutne inspiracije", a ne rezultatom dugogodišnjeg odricanja i rada, objavili su mediji u Srbiji.

"Nakon mnogo razmišljanja i međusobnih razgovora, donijeli smo jednoglasnu odluku da se povučemo iz igranja za reprezentaciju dokle god je na njenom čelu Slobodan Soro i njegov tim ljudi", navodi se u pismu 11 igrača.

Potpisnici pisma podsjetili su javnost na ranije sukobe sa Sorom u vaterpolo klubu Novi Beograd, navodeći da su bili izloženi nesportskim potezima poput zabrana treniranja i izbacivanja iz kluba. Također su uputili oštru opasku na račun Sorine prošlosti, ističući da su zadržali dostojanstvo čak i kada je on nastupao za reprezentaciju Brazila protiv Srbije na najvećim takmičenjima.

"Smatramo da je neophodno podići glas protiv onih koji žele uništiti teško stečene uspjehe zarad ličnih interesa. Takve osobe ne smiju biti na čelu najtrofejnije reprezentacije", poručili su igrači, pozivajući sportsku javnost na podršku kako bi se spriječilo obezvređivanje prošlosti i uništavanje budućnosti srbijanskog vaterpola.

Ovaj bojkot ostavlja reprezentaciju Srbije bez gotovo kompletnog prvog tima u trenutku kada su trebali braniti status svjetske velesile.