- Portugal je poveo već u šestom minutu golom Joaa Nevesa, dok je DR Kongo izjednačio u sudijskoj nadoknadi

Kongo ispisao historiju protiv Portugala: Osvojili prvi bod na Mundijalima, postigli prvi gol - Portugal je poveo već u šestom minutu golom Joaa Nevesa, dok je DR Kongo izjednačio u sudijskoj nadoknadi

HOUSTON (AA) - Fudbalske reprezentacije Portugala i DR Konga remizirale su u srijedu rezultatom 1:1 u prvoj utakmici K grupe na Svjetskom prvenstvu.

Portugal je poveo već u šestom minutu golom Joaa Nevesa, dok je DR Kongo izjednačio u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena preko Joana Vise, što je ujedno prvi pogodak ove selekcije ikada na Mundijalima.

Portugal je u nastavku imao veći posjed lopte i stvorio nekoliko prilika, a najbliži golu bio je Cristiano Ronaldo, ali je afrička selekcija uspjela da sačuva rezultat i osvoji historijski prvi bod na Svjetskim prvenstvima.

U drugom meču grupe od 4.00 sata ujutro igraju Uzbekistan i Kolumbija.