Konaković uručio diplomatske pasoše reprezentativcima BiH pred odlazak na Svjetsko prvenstvo Ministar vanjskih poslova BiH istakao zahvalnost za promociju države i poželio uspjeh “zmajevima“ na velikom takmičenju

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković uručio je u četvrtak diplomatske pasoše fudbalskim reprezentativcima Bosne i Hercegovine uoči njihovog odlaska na Svjetsko prvenstvo.

Tom prilikom Konaković je istakao da ovaj gest predstavlja izraz zahvalnosti za doprinos koji bh. reprezentativci daju promociji Bosne i Hercegovine, sportskog duha i zajedništva na međunarodnoj sceni.

Naglasio je da sportski uspjesi reprezentacije imaju značajnu ulogu u predstavljanju države u svijetu, te da su igrači svojim nastupima već postali prepoznatljivi ambasadori Bosne i Hercegovine.

Ministar je reprezentativcima poželio mnogo uspjeha i sreće na predstojećem Svjetskom prvenstvu, uz poruku da cijela zemlja stoji iza njih.

Iz Ministarstva vanjskih poslova saopćeno je da je uručenje pasoša organizirano uoči polaska reprezentacije na završne pripreme i nastup na velikom takmičenju.