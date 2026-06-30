Turski tim na Međunarodnom aerodromu Sarajevo dočekao je ambasador Republike Turske u Bosni i Hercegovini Emin Akseki, koji je selektoru Enginu Atamanu i reprezentativcima poželio dobrodošlicu u Bosnu i Hercegovinu

Košarkaši Turske sletjeli u Sarajevo, fanovi se slikali sa Cedijem Osmanom i Alperenom Sengunom Turski tim na Međunarodnom aerodromu Sarajevo dočekao je ambasador Republike Turske u Bosni i Hercegovini Emin Akseki, koji je selektoru Enginu Atamanu i reprezentativcima poželio dobrodošlicu u Bosnu i Hercegovinu

Košarkaški reprezentivci Turske doputovali su u utorak u Sarajevo, gdje ih u četvrtak očekuje utakmica protiv Bosne i Hercegovine u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027, javlja Anadolu.

Turski tim na Međunarodnom aerodromu Sarajevo dočekao je ambasador Republike Turske u Bosni i Hercegovini Emin Akseki, koji je selektoru Enginu Atamanu i reprezentativcima poželio dobrodošlicu u Bosnu i Hercegovinu.

Dolazak jedne od najjačih evropskih reprezentacija privukao je i veliki broj navijača, koji su iskoristili priliku za fotografije i autograme s turskim košarkašima. Najveće interesovanje svakako je vladalo za članom Panathinaikosa Cedijem Osmanom i NBA zvijezdom Houston Rocketsa Alperenom Sengunom.

Utakmica između Bosne i Hercegovine i Turske igra se u četvrtak, 2. jula, u Areni "Husejin Smajlović" u Zenici, s početkom u 20 sati.