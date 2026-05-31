Košarkaši sarajevske Bosne osvojili titulu prvaka BiH nakon 18 godina U dramatičnoj utakmici finala košarkaškog prvenstva BiH protiv Igokee, odigranoj u dvorani "Zetra", Bosna je osvojila titulu državnog prvaka

Košarkaši sarajevske Bosne u nedjelju su osvojili titulu prvaka Bosne i Hercegovine, u utakmici protiv Igokee, javlja Anadolu.



KK Bosna je ovim vratila titulu državnog prvaka u Sarajevo nakon 18 godina, savladavši branitelja naslova prvaka Igokeu u dvorani "Zetra".



U prvoj utakmici finala, odigranoj četiri dana ranije, Bosna je pobijedila rezultatom 76:70, a u revanšu u nedjelju poražena je sa 100:96 nakon produžetka, te je u konačnom zbiru rezultat bio u korist Bosne.

Sama završnica utakmice bila je dramatična, uz produžetak tokom kojeg je Bosna došla do titule prvaka Bosne i Hercegovine.