Košarkaši sarajevske Bosne osvojili titulu prvaka BiH nakon 18 godina

Senita Sehercehajic
31 Maj 2026•Ažuriranje: 31 Maj 2026
Košarkaši sarajevske Bosne u nedjelju su osvojili titulu prvaka Bosne i Hercegovine, u utakmici protiv Igokee, javlja Anadolu.
KK Bosna je ovim vratila titulu državnog prvaka u Sarajevo nakon 18 godina, savladavši branitelja naslova prvaka Igokeu u dvorani "Zetra".
U prvoj utakmici finala, odigranoj četiri dana ranije, Bosna je pobijedila rezultatom 76:70, a u revanšu u nedjelju poražena je sa 100:96 nakon produžetka, te je u konačnom zbiru rezultat bio u korist Bosne.
Sama završnica utakmice bila je dramatična, uz produžetak tokom kojeg je Bosna došla do titule prvaka Bosne i Hercegovine.