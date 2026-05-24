KK Crvena zvezda potvrdila da Saša Obradović više nije glavni trener Klub se zahvalio Obradoviću na angažmanu te objavio da Tomić preuzima tim do kraja domaćeg prvenstva

Košarkaški klub Crvena zvezda saopštio je da Saša Obradović više nije prvi trener seniorske ekipe.

Klub se zahvalio dosadašnjem treneru na angažmanu i posvećenom radu tokom njegovog boravka u klubu.

U saopštenju objavljenom na društvenim mrežama navodi se da će ekipu u narednom periodu voditi bivši trener kluba Milan Tomić, kojem je uprava zahvalila što je prihvatio da preuzme tim u ovom trenutku i predvodi ga u završnici domaćeg šampionata.

Obradović je napustio klupu Zvezde nakon neuspjeha u ABA ligi i poraza (2-0) od Partizana u polufinalu.

Obradović je osvojio Kup Srbije s "crveno-bijelima", a nakon toga je njegova ekipa izborila plej-in Eurolige, gdje je poražena Barselone.