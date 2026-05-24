KK Crvena zvezda potvrdila da Saša Obradović više nije glavni trener

Elvır Hodzıc
24 Maj 2026•Ažuriranje: 24 Maj 2026
Košarkaški klub Crvena zvezda saopštio je da Saša Obradović više nije prvi trener seniorske ekipe.
Klub se zahvalio dosadašnjem treneru na angažmanu i posvećenom radu tokom njegovog boravka u klubu.
U saopštenju objavljenom na društvenim mrežama navodi se da će ekipu u narednom periodu voditi bivši trener kluba Milan Tomić, kojem je uprava zahvalila što je prihvatio da preuzme tim u ovom trenutku i predvodi ga u završnici domaćeg šampionata.
Obradović je napustio klupu Zvezde nakon neuspjeha u ABA ligi i poraza (2-0) od Partizana u polufinalu.
Obradović je osvojio Kup Srbije s "crveno-bijelima", a nakon toga je njegova ekipa izborila plej-in Eurolige, gdje je poražena Barselone.