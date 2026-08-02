Naknada za prelazak igrača iznosi 30 miliona eura, a isplatit će se tokom četiri finansijske godine

Kerim Alajbegović zvanično potpisao petogodišnji ugovor s Juventusom Naknada za prelazak igrača iznosi 30 miliona eura, a isplatit će se tokom četiri finansijske godine

Mladi bosanskohercegovački fudbalski reprezentativac Kerim Alajbegović novi je fudbaler italijanskog velikana Jueventusa, a s torinskim klubom je u nedjelju potpisao petogodišnji ugovor koji važi do 30. juna 2031. godine, javlja Anadolu.

U saopćenju "crno-bijelih" navedeno je kako je postignut sporazum s njemačkim klubom Bayer 04 Leverkusen o trajnom transferu reprezentativca Bosne i Hercegovine Kerima Alajbegovića.

Prema zvaničnom saopćenju Juventusa, naknada za prelazak igrača iznosi 30 miliona eura, a isplatit će se tokom četiri finansijske godine. Sporazum uključuje i dodatne troškove transfera do dva miliona eura, te eventualne bonuse do maksimalno pet miliona eura u zavisnosti od ostvarivanja definisanih sportskih ciljeva i učinka.

Alajbegović je svestran napadač koji s jednakim uspjehom može igrati na obje krilne pozicije zahvaljujući sjajnoj kontroli lopte objema nogama. U Torino stiže nakon izuzetne sezone provedene na pozajmici u austrijskom Salzburgu, gdje je bio jedan od ključnih igrača s 44 nastupa u svim takmičenjima, postigavši 13 golova uz četiri asistencije.

Rođen u Kelnu, reprezentativac BiH je prošaom omladinsku školu Kelna prije prelaska u Leverkusen, gdje je stekao zrelost i dobio pozive za prve timove u Bundesligi i Ligi prvaka.

"Veliki talenat s snažnom ličnošću i ogromnim potencijalom sada je spreman da dokaže svoju vrijednost u našim bojama. Dobro došao u Juventus, Kerime!", poručili su iz torinskog kluba.