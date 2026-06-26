30-godišnjak je priznao da je prekršio antidoping pravila u vezi sa odbijanjem da se preda na uzimanje uzoraka i petljanjem u proces testiranja, kaže Jedinica za atletski integritet

Kenijski svjetski rekorder u polumaratonu Kandie dobio 7 godina zabrane zbog dopinga 30-godišnjak je priznao da je prekršio antidoping pravila u vezi sa odbijanjem da se preda na uzimanje uzoraka i petljanjem u proces testiranja, kaže Jedinica za atletski integritet

Bivši svjetski rekorder u polumaratonu iz Kenije Kibiwott Kandie dobio je zabranu bavljenja atletikom na sedam godina nakon što je priznao da je odbilo antidoping test i petljao se u proces doping kontrole, objavila je u četvrtak Jedinica za integritet atletike (AIU).

Ovaj 30-godišnjak je priznao da je prekršio antidoping pravila u vezi sa odbijanjem da se podvrgne prikupljanju uzoraka.

Kandie je u početku bio suočen sa osmogodišnjom zabranom, od četiri godine zbog odbijanja da da uzorak i još četiri godine zbog neovlaštenog pristupa. Međutim, sankcija mu je smanjena za godinu dana nakon što je priznao prekršaje i prihvatio kaznu.

Suspenzija traje od 14. marta 2025. godine, datuma njegove privremene suspenzije, do 13. marta 2032. godine.

Kandie je stekao globalnu slavu 2020. godine kada je pobijedio na polumaratonu u Valensiji sa svjetskim rekordom od 57 minuta i 32 sekunde. Također je osigurao srebro na Svjetskom atletskom polumaratonskom prvenstvu 2020. i bronzu na Igrama Commonwealtha 2022. godine.

Trostruki šampion Valensije na polumaratonu, Kandie ostaje jedan od najbržih polumaratonaca u istoriji i odgovoran je za dva od šest najbržih nastupa ikada zabilježenih na toj distanci.

Prema AIU-u, službenici za doping kontrolu stigli su u Kandijevu rezidenciju u Keniji 1. marta 2025. kako bi obavili test van takmičenja.

Iako je prihvatio zahtjev za dostavljanje uzoraka, istražitelji su rekli da je više puta odugovlačio proces, obavljao brojne telefonske pozive i na kraju napustio imanje bez podvrgavanja testiranju.

AIU je rekao da su naknadne istrage izazvale sumnju u Kandiejeva objašnjenja, a forenzičko ispitivanje njegovih telefonskih zapisa otkrilo je višestruke pozive medicinskoj sestri na dan pokušaja testiranja, dok je finansijska evidencija pokazala niz transfera novca između njih dvoje.

Istražitelji su također otkrili da su dokumenti koje je Kandie kasnije dostavio u prilog svom objašnjenju bili lažni.

AIU je rekao da su dokazi činili dio njegove odluke da pokrene drugu optužbu za neovlašteno djelovanje uz odbijanje da se podvrgne testiranju.

"Ovaj slučaj služi kao podsjetnik da nijedan sportista nije iznad pravila u sportu atletike", rekao je šef AIU-a Brett Clothier.

“AIU provodi sofisticirani antidoping program koji rigorozno testira najbolje sportiste na svijetu, a ako sportista odbije testiranje, to dovodi u opasnost integritet sporta.”

Clothier je rekao da je slučaj pokazao važnost forenzičkih istraga u zaštiti čiste konkurencije i osiguravanju odgovornosti.

Kenija se posljednjih godina suočila s pojačanim nadzorom zbog kršenja dopinga među elitnim sportistima, što je navelo vlasti i atletska tijela da intenziviraju testiranje i mjere provođenja dok zemlja nastoji zaštititi svoju reputaciju globalne elektrane u trčanju na daljinu.