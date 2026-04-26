Kenijac Sawe postavio svjetski rekord na Londonskom maratonu

Kenijski atletičar Sabastian Sawe ušao je u historiju probijajući dvosatnu granicu i pobijedivši u muškoj utrci na Londonskom maratonu 2026. godine, dok je Etiopljanka Tigst Assefa postavila novi svjetski rekord samo za žene, javlja Anadolu.

Sawe (31) odbranio je titulu vremenom od 1:59:30, postavši prvi atletičar koji je istrčao službeni maraton za manje od dva sata.

Kenijac je imao tijesnu utrku s Etiopljaninom Yomifom Kejelchom i Uganđaninom Jacobom Kiplimom.

Kejelcha je završio drugi s vremenom 1:59:41, samo 11 sekundi iza u svom maratonskom debiju, a Kiplimo je završio treći s vremenom 2:00:28. Sva tri trkača su završila unutar prethodnog svjetskog rekorda.

"Jako sam sretan, ovo je dan koji ću pamtiti", rekao je Sawe.

"Stigavši ​​do cilja, vidio sam vrijeme i bio sam jako uzbuđen što sam danas istrčao svjetski rekord".

U ženskoj utrci, Assefa je zadržala titulu sa svjetskim rekordom samo za žene od 2:15:41, poboljšavši rezultat koji je postavila u Londonu prošle godine.

Kenijica Hellen Obiri završila je druga s vremenom 2:15:53, dok je njena sunarodnjakinja Joyciline Jepkosgei bila treća s vremenom 2:15:55, što je prvi put da su tri žene završile maraton za manje od dva sata i 16 minuta.

"Vrisnula sam kada sam završila jer sam znala da rušim svjetski rekord", rekla je Assefa, dodajući da su se njena poboljšana kondicija i trening brzine isplatili.