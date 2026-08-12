Josh Kushner i Bob Iger dogovorili kupovinu Los Angeles Lakersa za 10,7 milijardi eura Brat Trumpovog zeta i bivši direktor Disneya postigli dogovor o rekordnoj kupovini NBA franšize, javlja ESPN

Milijarder i investitor Josh Kushner, mlađi brat Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa, i bivši izvršni direktor Disneyja Bob Iger dogovorili su kupovinu Los Angeles Lakersa za 10,7 milijardi eura (12,5 milijardi dolara), objavio je u srijedu ESPN.

Ukoliko bude realizovana, transakcija će predstavljati rekordnu cijenu za prodaju jedne sportske franšize u Sjedinjenim Američkim Državama.

Kushner i Iger potvrdili su dogovor u izjavi za ESPN.

"Kao doživotni navijači NBA lige, duboko smo počašćeni prilikom da postanemo upravitelji Los Angeles Lakersa, jedne od najpoznatijih sportskih franšiza na svijetu. Izuzetno poštujemo vodstvo i viziju Jerryja i Jeanie Buss", navodi se u izjavi.

"Naša dugoročna posvećenost jeste da nadogradimo te temelje, takmičimo se na najvišem nivou i služimo ovom izuzetnom timu, njegovim navijačima i gradu Los Angelesu", dodaje se.

Transakciju mora odobriti Upravni odbor NBA lige, koji bi se narednog mjeseca trebao sastati u New Yorku.

Dogovor je postignut manje od godinu dana nakon što je Mark Walter od porodice Buss preuzeo kontrolni udio u Lakersima u transakciji kojom je vrijednost kluba procijenjena na 8,6 milijardi eura (10 milijardi dolara).

Walter, osnivač i izvršni direktor holding kompanije TWG Global, postao je većinski vlasnik Lakersa u oktobru prošle godine nakon što je NBA odobrila akviziciju.

Nova prodaja predstavljala bi povećanje procijenjene vrijednosti Lakersa za 2,1 milijardu eura (2,5 milijardi dolara) za manje od godinu dana.

Kushner je osnivač fonda rizičnog kapitala Thrive Capital, koji je ulagao u velike tehnološke kompanije, među kojima su Spotify, Instagram, Stripe i OpenAI.

Iger je bio izvršni direktor Disneya od 2005. do 2020. godine, a potom ponovo od 2022. do početka ove godine. On i njegova supruga Willow Bay kontrolni su vlasnici kluba Angel City FC iz Nacionalne ženske fudbalske lige (NWSL).

Los Angeles Lakersi osvojili su 17 NBA titula i među najvrednijim su i najprepoznatljivijim sportskim franšizama na svijetu.