Obje reprezentacije već su izborile plasman u drugu rundu kvalifikacija, ali će se bodovi iz međusobnog duela prenositi u narednu fazu takmičenja

Jokić uoči duela s BiH: Znamo šta nas čeka, pokušat ćemo nametnuti našu agresivnost Obje reprezentacije već su izborile plasman u drugu rundu kvalifikacija, ali će se bodovi iz međusobnog duela prenositi u narednu fazu takmičenja

Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Nikola Jokić izjavio je uoči utakmice protiv Bosne i Hercegovine da očekuje izuzetno zahtjevan meč te poručio kako će njegov tim pokušati nametnuti agresivnu igru od samog početka.

Srbija će u ponedjeljak od 20 sati u beogradskoj dvorani "Aleksandar Nikolić" ugostiti Bosnu i Hercegovinu u susretu posljednjeg, šestog kola prve runde kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Govoreći na konferenciji za medije nakon uvjerljive pobjede nad Švicarskom, Jokić je istakao da je selektor od igrača tražio dodatno dodavanje kako bi se dolazilo do kvalitetnijih šuteva.

"Od samog početka selektor je tražio ekstra pas, da pronađemo bolji i otvoren šut. To smo radili tokom većeg dijela utakmice. Promašili smo dosta otvorenih šuteva, ali smo nastavili kreirati dobre pozicije. To govori o dobrom pristupu u napadu, dok u odbrani, posebno u prvoj četvrtini, to nije bio slučaj", rekao je Jokić.

Iako su obje reprezentacije ranije osigurale plasman u drugu, završnu rundu kvalifikacija, utakmica ima veliki rezultatski značaj, jer se osvojeni bodovi prenose u narednu fazu. Srbija u meč ulazi s omjerom 3-2, dok Bosna i Hercegovina ima skor 2-3.

Jokić je ocijenio da reprezentacija Bosne i Hercegovine posjeduje kvalitet i fizičku snagu.

"Mislim da su veoma nezgodni kao kolektiv. Svi igrači su sličnih gabarita, snažni, visoki i fizički moćni. Neće nas iznenaditi agresivnošću. O tome smo razgovarali nakon utakmice sa Švicarskom. Znamo šta nas čeka i pokušat ćemo od početka nametnuti našu agresivnost. Vidjeli smo kako su igrali protiv Turske i ne smijemo im dozvoliti da energetski budu bolji od nas", poručio je kapiten Srbije.