James Milner završio karijeru ispunjenu rekordima u Premier ligi

Bivši reprezentativac Engleske James Milner objavio je kraj profesionalne fudbalske karijere, čime je završio put koji je trajao više od dvije decenije.

Milner se povlači kao igrač s najviše nastupa u historiji Premier lige, sa ukupno 658 odigranih utakmica, prema podacima BBC-ja.

Ovaj svestrani vezni fudbaler debitovao je u Premier ligi 2002. godine u dresu Leeds Uniteda, a tokom karijere nastupao je i za Newcastle United, Aston Villu, Manchester City, Liverpool i Brighton & Hove Albion.

Tokom bogate karijere osvojio je brojne trofeje, uključujući tri titule prvaka Engleske, UEFA Ligu prvaka, FA kup, Liga kup, UEFA Superkup i FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo.

Poznat po profesionalizmu, konstantnosti i dugovječnosti, Milner je za reprezentaciju Engleske upisao 61 nastup i ostao aktivan u Premier ligi i u kasnim tridesetim godinama.

Njegovo povlačenje označava kraj jedne od najdužih i najuspješnijih karijera u historiji engleskog fudbala.