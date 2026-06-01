James Milner završio karijeru ispunjenu rekordima u Premier ligi

İlayda Çakırtekin
01 Juni 2026•Ažuriranje: 01 Juni 2026
Bivši reprezentativac Engleske James Milner objavio je kraj profesionalne fudbalske karijere, čime je završio put koji je trajao više od dvije decenije.
Milner se povlači kao igrač s najviše nastupa u historiji Premier lige, sa ukupno 658 odigranih utakmica, prema podacima BBC-ja.
Ovaj svestrani vezni fudbaler debitovao je u Premier ligi 2002. godine u dresu Leeds Uniteda, a tokom karijere nastupao je i za Newcastle United, Aston Villu, Manchester City, Liverpool i Brighton & Hove Albion.
Tokom bogate karijere osvojio je brojne trofeje, uključujući tri titule prvaka Engleske, UEFA Ligu prvaka, FA kup, Liga kup, UEFA Superkup i FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo.
Poznat po profesionalizmu, konstantnosti i dugovječnosti, Milner je za reprezentaciju Engleske upisao 61 nastup i ostao aktivan u Premier ligi i u kasnim tridesetim godinama.
Njegovo povlačenje označava kraj jedne od najdužih i najuspješnijih karijera u historiji engleskog fudbala.