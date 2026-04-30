Izložba posvećena Diegu Maradoni otvorena u Napulju Muzej Dios slavi život i naslijeđe argentinske fudbalske legende

NAPULJ (AA) - Izložba posvećena argentinskoj fudbalskoj legendi Diego Armando Maradona otvorena je u četvrtak u Napulju, obilježavajući život i naslijeđe jednog od najvećih igrača svih vremena.

"Muzej Dios" prikazuje suvenire, fotografije i počasti Maradoni, koji je u ovom južnom italijanskom gradu izuzetno cijenjen zbog uloge u osvajanju prvih titula u Seriji A za Napoli krajem 1980-ih.

Organizatori su naveli da će privremena izložba trajati do 30. oktobra, datuma kada bi Maradona proslavio rođendan.

Rođen 30. oktobra 1960. godine u Buenos Airesu, Maradona je bio poznat po brzini, izvanrednoj tehnici i impresivnim driblinzima. Njegova svestranost omogućila mu je da igra i kao ofanzivni vezni i kao napadač.

Tokom bogate klupske karijere briljirao je u Argentinos Juniorsima, Boca Juniorsima, Newell's Old Boysima, Barceloni, Sevilli te posebno u Napoliju, gdje je postao legenda.

Na međunarodnoj sceni, Maradona je bio ključan u osvajanju titule na Svjetskom prvenstvu 1986. u Meksiku. Njegove igre na tom turniru, uključujući čuveni gol "Božja ruka" i legendarni solo prodor protiv Engleske, učvrstile su njegov status.

- Božja ruka -

Maradona je ušao u historiju tokom četvrtfinala Svjetskog prvenstva 1986. protiv Engleske s dva nezaboravna gola.

U 51. minuti postigao je kontroverzni gol "Božja ruka" kada je rukom prebacio loptu preko golmana Peter Shilton u mrežu.

Sudija nije primijetio igranje rukom i priznao je gol. Maradona ga je kasnije opisao kao "malo glavom Maradone, a malo rukom Boga".

Samo četiri minute kasnije postigao je gol koji se često naziva "gol stoljeća".

Krenuvši sa svoje polovine, prošao je petoricu igrača Engleske prije nego što je savladao Shiltona.

Argentina je pobijedila 2:1 i kasnije osvojila naslov svjetskog prvaka, savladavši Zapadnu Njemačku rezultatom 3:2 u finalu na stadionu Estadio Azteca.

- Karijera u Evropi -

Maradona je ostavio snažan trag u Barceloni od 1982. do 1984. godine, postigavši 38 golova u 58 utakmica.

Tri trofeja Kup kralja (Copa del Rey), španski Superkup i La Ligu osvojio je 1983. godine.

Prelazak u Napoli 1984. označio je početak njegovog legendarnog statusa u italijanskom fudbalu.

Tokom boravka u Napoliju odigrao je 259 utakmica i postigao 115 golova u svim takmičenjima, osvojivši dvije titule Serije A, Kup UEFA, Kup Italije i Superkup Italije.

Nakon Napolija igrao je za Sevillu, Newell's Old Boys i Boca Juniors prije nego što se penzionisao 1997. godine.

Tokom karijere postigao je 312 golova u 588 utakmica.

- Trenerska karijera -

Maradonina trenerska karijera nije dostigla uspjehe koje je imao kao igrač.

Reprezentaciju Argentine preuzeo je 2008. godine, zamijenivši Alfia Basilea.

Iako je odveo Argentinu na Mundijal 2010, poraz 4:0 od Njemačke u četvrtfinalu doveo je do njegovog odlaska.

- Sjena skandala -

Njegovu karijeru često su pratili kontroverze van terena.

Zbog upotrebe droge osuđen je na 15 mjeseci zatvora 1991. godine, a 1994. izbačen je sa Svjetskog prvenstva nakon pozitivnog doping testa.

Mediji su također izvještavali o poreskom dugu većem od 37 miliona eura iz perioda igranja u Napoliju.

Jedan od najvećih fudbalera svih vremena, Maradona je preminuo 25. novembra 2020. godine od srčanog udara u svom domu blizu Buenos Airesa.