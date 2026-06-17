- Organizatori utrke kažu da je razdoblje ranih prijava privuklo trkače iz Europe, Azije i Sjeverne Amerike unutar nekoliko sati od otvaranja

Istria 100 by UTMB otvorila prijave za izdanje 2027, globalni interes premašuje očekivanja - Organizatori utrke kažu da je razdoblje ranih prijava privuklo trkače iz Europe, Azije i Sjeverne Amerike unutar nekoliko sati od otvaranja

Prijave za utrku Istria 100 by UTMB 2027. otvorene su u utorak, a rani interes međunarodnih trkača premašio je očekivanja organizatora već u prvim satima, izjavili su predstavnici utrke.

Utrka, zakazana za 1. do 4. aprila 2027. u hrvatskoj Istri, dio je UTMB World Series, globalne serije utrka u trail trčanju.

Prioritetne prijave započele su 16. lipnja za elitne sportiste i trkače s važećim UTMB Indexom, sistemom rangiranja koji se koristi u cijeloj seriji. Organizatori su naveli da su trkači iz Europe, Azije i Sjeverne Amerike osigurali svoja mjesta u prvim satima od otvaranja prijava.

Direktorica utrke Ivana Malović Gregurić izjavila je da odaziv odražava kontinuirani rast međunarodnog profila događaja.

"Ovako snažan odaziv odmah nakon otvaranja prioritetnih prijava jasan je pokazatelj da Istria 100 by UTMB nastavlja jačati svoju poziciju na globalnoj trail sceni", izjavila je Malović Gregurić u izjavi za javnost.

"Interes koji bilježimo u prvim danima premašio je naše projekcije."

Izdanje utrke iz 2026. rasprodalo je svih 3.000 startnih mjesta brže nego u prethodnim godinama, dosegnuvši popunjenost otprilike mjesec dana ranije nego 2025, prema podacima organizatora.

Generalne prijave otvaraju se u četvrtak za sve trkače, uključujući one koji nemaju UTMB Index. Prijave će ostati otvorene do popunjavanja kvota u svakoj od pet kategorija utrka, naveli su organizatori.



Istria 100 by UTMB obuhvaća pet utrka na 21, 42, 69, 110 i 168 kilometara, koje prolaze kroz gradove, šume i obalna područja istarskog poluotoka prije završetka u gradu Umagu.

Trkači koji završe utrku stječu bodove za kvalifikaciju na drugim događajima u UTMB World Series, uključujući finale u Chamonixu u Francuskoj. Trkači koji završe utrke na 110 ili 168 kilometara također ostvaruju pravo sudjelovanja u lutriji za utrku Western States 100 u SAD-u.

Organizatori su naveli da je utrka također doprinijela ranom sezonskom turizmu u Istri, jer sudionici produžuju svoj boravak u regiji.

UTMB World Series obuhvaća utrke u trail trčanju u Aziji, Oceaniji, Europi, Africi i Americi te služi kao kvalifikacijski put za utrku UTMB Mont-Blanc u Francuskoj.