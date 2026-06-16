Fudbalski savez traži novu vizu za Mehdija Torabija nakon što je istekla dozvola za jednokratni ulazak

Iranskom fudbaleru istekla američka viza nakon prvog nastupa na Mundijalu Fudbalski savez traži novu vizu za Mehdija Torabija nakon što je istekla dozvola za jednokratni ulazak

Američka viza iranskog fudbalera Mehdija Torabija istekla je nakon prve utakmice reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, zbog čega ovaj vezni igrač čeka novu dozvolu kako bi se ponovo pridružio timu u Sjedinjenim Američkim Državama, saopštilo je u utorak iransko fudbalsko tijelo, prenosi Anadolu.

Prema podacima Fudbalskog saveza Irana, vize izdate članovima iranske reprezentacije uglavnom su bile važeće za više ulazaka, ali je Torabijeva viza izdata za samo jedan ulazak.

Savez je naveo da je Torabi putovao s timom u Los Angeles na uvodni meč Irana protiv Novog Zelanda. Međutim, nakon što je napustio Sjedinjene Američke Države poslije utakmice, njegova viza je istekla.

Iranske fudbalske vlasti započele su proceduru za dobijanje nove vize za ovog igrača kako bi se mogao ponovo pridružiti reprezentaciji za predstojeće utakmice na Svjetskom prvenstvu.

Trenutno nije naveden vremenski okvir za izdavanje nove vize.

Uvodni meč Irana protiv Novog Zelanda završen je remijem 2-2.