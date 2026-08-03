Predsjednik FIFA-e trebao bi razgovarati s američkim državnim sekretarom Marcom Rubiom nakon propasti plana o uključivanju privatnih investitora u komercijalna prava svjetske nogometne federacije

Infantino navodno traži podršku Trumpove administracije za novi mandat na čelu FIFA-e Predsjednik FIFA-e trebao bi razgovarati s američkim državnim sekretarom Marcom Rubiom nakon propasti plana o uključivanju privatnih investitora u komercijalna prava svjetske nogometne federacije

Predsjednik Međunarodne nogometne federacije (FIFA) Gianni Infantino u ponedjeljak bi trebao održati privatni razgovor s američkim državnim sekretarom Marcom Rubiom, tražeći podršku administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa za nastavak svog mandata na čelu svjetske nogometne organizacije, objavio je "New York Post".

Dva izvora upoznata sa situacijom potvrdila su za američki list da će Infantino razgovarati s Rubiom.

"Želio je razgovarati sa sekretarom o tome kako nogomet može biti oblik američke meke moći", rekao je jedan izvor upućen u razgovore.

"Ali svi znamo da se radi o zaštiti njegove pozicije. U ovom trenutku ne radi se ni o čemu drugom", dodao je.

Prema pisanju "New York Posta", Infantino je u više navrata pokušao telefonom stupiti u kontakt s Trumpom, ali bez uspjeha, nakon što je u petak propao njegov plan da privatni investitori preuzmu udio u komercijalnoj imovini FIFA-e.

FIFA je u petak odustala od projekta FIFA Forward Enterprise (FFE) nakon širokog protivljenja nogometnih konfederacija i nacionalnih saveza planu prema kojem bi privatni investitori manjinski učestvovali u novoj podružnici zaduženoj za upravljanje komercijalnim pravima Svjetskog prvenstva i drugih FIFA-inih takmičenja.

Tokom vikenda, konfederacija CONCACAF i UEFA javno su kritikovale prijedlog i način rukovođenja Infantina, pozivajući na sveobuhvatno preispitivanje.

Nogometni savez Walesa u ponedjeljak je objavio da povlači podršku Infantinovoj kandidaturi za ostanak na funkciji predsjednika FIFA-e, postavši prvi nacionalni savez koji je to učinio.

Ubrzo nakon toga pojavile su se informacije da bi isti potez mogao napraviti i Nogometni savez Engleske.