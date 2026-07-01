Reakcija bh. kapitena naišla je na brojne pozitivne komentare javnosti i navijača, koji ističu da je ovim gestom još jednom potvrdio ulogu istinskog lidera unutar nacionalnog tima Bosne i Hercegovine

Hit na društvenim mrežama: Edin Džeko jednim potezom pokazao kapitenski autoritet Reakcija bh. kapitena naišla je na brojne pozitivne komentare javnosti i navijača, koji ističu da je ovim gestom još jednom potvrdio ulogu istinskog lidera unutar nacionalnog tima Bosne i Hercegovine

Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko demonstrirao je pravi kapitenski autoritet tokom službenog treninga u San Joseu u srijedu, a snimak ovog trenutka ekspresno je postao viralan na društvenim mrežama, piše Anadolu.

Dok je Džeko davao izjavu i odgovarao na pitanja okupljenih novinara uoči historijskog meča šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država, u pozadini se čuo nešto glasniji žamor njegovih saigrača iz reprezentacije.

Iskusni napadač, među navijačima omiljen i po nadimku "Babuka", u tom trenutku nakratko prekinuo izlaganje, okrenuo se prema ostatku ekipe te prilično autoritativno stavio kažiprst na usne, tražeći tišinu.

Nakon ovog poteza među igračima je momentalno nastupio potpuni tajac, a Džeko je smireno nastavio razgovor s novinarima.

Reakcija bh. kapitena naišla je na brojne pozitivne komentare javnosti i navijača, koji ističu da je ovim gestom još jednom potvrdio ulogu istinskog lidera unutar nacionalnog tima Bosne i Hercegovine.

Utakmica šesnaestine finala Mundijala između BiH i SAD-a igra se na stadionu San Francisco Bay Area u noći sa srijede na četvrtak s početkom u 2:00 sata po srednjoevropskom vremenu.