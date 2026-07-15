Pojačane sigurnosne mjere na snazi dok Argentina želi drugi uzastopni naslov svjetskog prvaka, a Engleska pokušava izboriti prvo finale Svjetskog prvenstva od 1966. godine

Historijski rivali Argentina i Engleska večeras se bore za mjesto u finalu Svjetskog prvenstva Pojačane sigurnosne mjere na snazi dok Argentina želi drugi uzastopni naslov svjetskog prvaka, a Engleska pokušava izboriti prvo finale Svjetskog prvenstva od 1966. godine

Branilac titule Argentina sastat će se u srijedu s Engleskom u polufinalu Svjetskog prvenstva u fudbalu 2026. godine, a pobjednik će se u finalu sastati sa Španijom.

Španija je sinoć u polufinalu savladala Francusku sa 2:0 i čeka u velikom finalu pobjednika večerašnjeg polufinala koje Argentina i Engleska igraju na stadionu Mercedes-Benz u Atlanti.

Argentina želi drugo uzastopno finale Svjetskog prvenstva nakon osvajanja trofeja u Kataru 2022. godine, dok Engleska pokušava izboriti plasman u meč za titulu prvi put od svog jedinog trijumfa 1966. godine.

Fotografija : Ufuk Celal Güzel/AA

Ovaj susret obnovit će jedno od najpoznatijih rivalstava u međunarodnom fudbalu i biti prvi međusobni duel ove dvije reprezentacije na Svjetskom prvenstvu od 2002. godine.

Njihov najpoznatiji okršaj dogodio se u četvrtfinalu 1986. godine, kada je Diego Maradona postigao i kontroverzni pogodak nazvan “Božija ruka“ i gol koji je kasnije proglašen „Golom stoljeća“ u pobjedi Argentine rezultatom 2:1.

Argentina brani titulu

Predvođena kapitenom Lionelom Messijem, Argentina je stigla do polufinala nakon prolaska grupne faze i niza zahtjevnih utakmica u nokaut fazi. Branilac titule savladao je iznenađenje turnira Zelenortska Ostrva sa 3:2 u šesnaestini finala, prije nego što je u osmini finala upisao novu pobjedu rezultatom 3:2 protiv Egipta.

Potom su pobijedili Švicarsku sa 3:1 u četvrtfinalu i došli na jednu pobjedu od novog finala Svjetskog prvenstva.

Lionel Messi ostaje centralna figura argentinske reprezentacije, sa osam postignutih golova i dvije asistencije na turniru.

Pobjeda bi Argentini omogućila da postane prva reprezentacija nakon Brazila 1962. godine koja je uspjela odbraniti naslov svjetskog prvaka.

Engleska želi prekinuti višedecenijsko post

Engleska je nokaut fazu započela pobjedom 2:1 protiv Demokratske Republike Kongo.

Potom je u osmini finala savladala Meksiko sa 3:2, prije nego što je u četvrtfinalu bila bolja od Norveške rezultatom 2:1.

Očekuje se da će Harry Kane i Jude Bellingham imati ključne uloge dok Englezi pokušavaju izboriti svoje prvo finale Svjetskog prvenstva nakon 60 godina.

Pojačane sigurnosne mjere

Rivalstvo Argentine i Engleske jedno je od politički najopterećenijih u međunarodnom fudbalu, a brojni raniji susreti bili su obilježeni kontroverzama na terenu i van njega.

Tenzije su dodatno pojačane nakon rata za Foklandska ostrva 1982. godine između Argentine i Velike Britanije, vođenog oko Foklandskih ostrva i Južne Georgije u južnom Atlantiku. U sukobu je poginulo više od 900 ljudi. Argentina ostrva naziva Islas Malvinas i i dalje polaže pravo na njihov suverenitet.

FIFA je polufinalni meč označila kao utakmicu visokog rizika zbog historijskih i političkih osjetljivosti.

Policijska uprava Atlante saopćila je da je pojačala mjere javne sigurnosti i zaštite širom grada.

“Dodatno osoblje i resursi već su raspoređeni i nastavit će biti strateški angažovani oko stadiona, zabavnih zona i drugih područja s velikim brojem ljudi kako bi se osiguralo sigurno i ugodno iskustvo za sve“, saopćeno je.

Ministrica sigurnosti Argentine Alejandra Monteoliva izjavila je za lokalni radio da će, prvi put tokom turnira, navijači Argentine i Engleske ulaziti na stadion kroz odvojene ulaze kako bi se smanjio rizik od sukoba.

Također je rekla da navijačima neće biti dozvoljeno unošenje zastava ili transparenata kojima se ističe argentinsko pravo na ostrva u stadion.

“Unošenje predmeta koji sadrže bilo kakvu vrstu provokativne poruke, bilo političke, rasne ili druge prirode, zabranjeno je. Takvi znakovi, transparenti ili poruke neće biti dozvoljeni unutar stadiona“, rekla je Monteoliva.