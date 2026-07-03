Prenos na kanalu Fox dostigao je vrhunac od 31,88 miliona gledalaca, nadmašivši rekord finala Svjetskog prvenstva za žene iz 2015. godine

Historijska gledanost: Meč SAD – BiH na Svjetskom prvenstvu oborio sve rekorde TV gledanosti fudbalskih mečeva Prenos na kanalu Fox dostigao je vrhunac od 31,88 miliona gledalaca, nadmašivši rekord finala Svjetskog prvenstva za žene iz 2015. godine

Svaki put kada muška reprezentacija SAD-a zakorači na teren, to privuče ogroman broj očiju, ali utakmica protiv Bosne i Hercegovine bila je historijska, piše američki Fox News, prenosi Anadolu.

Preliminarni podaci agencije Nielsen pokazuju da je prenos na kanalu Fox u prosjeku pratio 24,43 miliona gledalaca, dostigavši vrhunac od 31,88 miliona u kasnoj fazi utakmice.

To je bilo dovoljno da ovaj prenos postane najgledaniji fudbalski prenos na engleskom jeziku u historiji SAD-a.

Time je nadmašen prethodni rekorder – finale Svjetskog prvenstva za žene iz 2015. godine između SAD-a i Japana – koje je u prosjeku pratilo 22,32 miliona gledalaca, navodi The Hollywood Reporter.

Španski prenos utakmice na kanalu Telemundo privukao je 9,1 milion gledalaca, što čini kombinovani ukupni broj od 33,53 miliona, čime je glatko postavljen rekord za jedan fudbalski meč emitovan u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ali, šta je tu novo? Ovo Svjetsko prvenstvo briše rekorde gledanosti od samog svog početka.

U željno iščekivanom okršaju, SAD je pokušao pobijediti u svojoj prvoj utakmici nokaut faze još od 2002. godine i oporaviti se od razočaravajućeg poraza od Turske kojim je završena grupna faza Svjetskog prvenstva 2026.

S druge strane, Bosna i Hercegovina je željela pokvariti planove domaćinu nakon što je prošla dalje iz Grupe B kao trećeplasirani tim, nadajući se da će eliminisati Sjedinjene Američke Države na njihovom domaćem terenu, piše Fox News.