Hiljade navijača na treningu Zmajeva u Sarajevu, emotivan ispraćaj pred polazak u SAD

Nekoliko hiljada navijača prisustvovalo je otvorenom treningu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na stadionu Grbavica u Sarajevu, pruživši snažnu podršku timu uoči odlaska u Sjedinjene Američke Države i nastupa na Svjetskom prvenstvu.

Trening je protekao u izuzetnoj atmosferi, uz otvorene tribine za publiku. Posebno su se istakli najmlađi navijači, koji su s oduševljenjem pratili svaki potez reprezentativaca.

Izabranici selektora Sergeja Barbareza odradili su planirane taktičke zadatke uz visok nivo motivacije i timskog duha, dok je stručni štab aktivno komunicirao s igračima tokom cijelog treninga.

Kapiten Edin Džeko trenirao je odvojeno zbog lakše povrede, dok su povrijeđeni Osman Hadžikić i Ivan Šunjić trening pratili s tribina.

Publika je svaki dobar potez nagrađivala aplauzima, dodatno podižući atmosferu i energiju na stadionu.

Nakon završetka treninga, reprezentativci su se zahvalili navijačima na podršci, čime je zaokruženo emotivno sportsko prijepodne u glavnom gradu.

Reprezentacija BiH sutra putuje u Sjedinjene Američke Države, gdje će u subotu u Saint Louisu odigrati prijateljsku utakmicu protiv Paname, koja će poslužiti kao generalna proba pred Svjetsko prvenstvo. BiH će otvoriti Mundijal protiv domaćina Kanade u Torontu 12. juna, a u grupnoj fazi će igrati još protiv Švicarske i Katara.