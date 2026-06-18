Nema riječi koja može ovo opisati. Ovo se samo može doživjeti, ta ljubav, taj patriotizam. Jedina si jedina, volimo te Bosno, kazao je Elvedin Šečić novinaru Anadolu

"Heroj iz Cardiffa" Elvedin Šečić večeras uz „Zmajeve“ u Los Angelesu: “Imam lijep osjećaj u duši” Nema riječi koja može ovo opisati. Ovo se samo može doživjeti, ta ljubav, taj patriotizam. Jedina si jedina, volimo te Bosno, kazao je Elvedin Šečić novinaru Anadolu

Elvedin Šečić, Bugojanac s norveškom adresom čije su emotivne molitve za pobjedu reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Velsa u Cardiffu obišle region, stigao je u Los Angeles bodriti "Zmajeve" u večerašnjem duelu protiv Švicarske. U razgovoru za Anadolu poručio je kako pred večerašnji meč ima “lijep osjećaj u duši”.

Šečić je postao prepoznatljivo lice bh. navijačkog pokreta nakon što ga je kamera u Cardiffu snimila kako skrušeno moli tokom dramatične penal-završnice baraža. Taj trenutak pretočio se u historijski uspjeh – BiH je preko Velsa i potom Italije izborila plasman na Svjetsko prvenstvo. Snimak je ubrzo postao viralan, a mnogi navijači opisali su ga kao jednu od najemotivnijih scena na putu Bosne i Hercegovine do plasmana na Mundijal.

Šečić je nastavio pratiti reprezentaciju i na američkom tlu, a upravo se nalazi u Los Angelesu, gdje će reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na SoFi stadionu igrati susret drugog kola Grupe B protiv Švicarske.

Javljajući se s ulica američkog grada, Šečić je novinaru Anadolu rekao da je atmosfera među navijačima Bosne i Hercegovine teško opisiva riječima.

„Nema riječi koja može ovo opisati. Ovo se samo može doživjeti, ta ljubav, taj patriotizam. Jedina si jedina, volimo te Bosno“, kazao je Šečić.

Na pitanje da li su sve molitve već upućene pred večerašnji susret, odgovorio je potvrdno, dodajući da će posebne molitve proučiti i po dolasku na stadion.

Govoreći o očekivanjima pred utakmicu sa Švicarskom, ostao je kratak.

„Imam lijep osjećaj u duši“, poručio je navijač čija je molitva prije nekoliko mjeseci dirnula hiljade ljudi.

Bosna i Hercegovina je u prvom kolu Grupe B remizirala s domaćom Kanadom rezultatom 1:1, a istim rezultatom odigrali i Švicarska i Katar. Sve četiri reprezentacije tako u drugo kolo ulaze izjednačene sa po jednim osvojenim bodom.