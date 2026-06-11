Dresovi su sadržavali motive koji podsjećaju na Haićansku revoluciju protiv francuske vlasti, a proizvođač opreme je saopštio da je uspješno implementirao tražene izmjene

Haiti promijenio dresove za Svjetsko prvenstvo nakon što je FIFA odbacila političke elemente dizajna Dresovi su sadržavali motive koji podsjećaju na Haićansku revoluciju protiv francuske vlasti, a proizvođač opreme je saopštio da je uspješno implementirao tražene izmjene

Haiti je bio primoran promijeniti dresove uoči Svjetskog prvenstva 2026. godine nakon što je FIFA ocijenila da su pojedini elementi dizajna previše politički.

Haiti će svoju prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu igrati protiv Škotske u subotu.

U saopštenju koje je uslijedilo nakon ove odluke, proizvođač sportske opreme Saeta naveo je da je tokom cijelog procesa odobravanja blisko sarađivao s FIFA-om te da je uspješno implementirao tražene izmjene.

“U bliskoj saradnji s Fudbalskim savezom Haitija, naš cilj tokom cijelog procesa bio je stvoriti dres koji slavi ponos, otpornost i duh haićanskog naroda“, navodi se u saopćenju koje prenosi “Guardian“.

“Tokom više mjeseci razvijeno je i usavršeno nekoliko koncepata koji su dostavljeni kroz standardni FIFA-in proces odobravanja. Konačni dizajn koji je predstavila Saeta zamišljen je kao odavanje počasti muškarcima i ženama koji svakodnevno doprinose budućnosti Haitija i nije bio namijenjen kao politička poruka“, navodi se.

Tokom procesa pregleda FIFA je utvrdila da bi se određeni vizuelni elementi mogli drugačije tumačiti u skladu s njenim pravilima o opremi te je na kraju zatražila izmjene dizajna. Iako se takvo tumačenje razlikovalo od haićanske namjere jer Saeta tvrdi da “je poštovala proceduru i provela konačne zahtjeve koje je FIFA saopštila.

“Ostajemo ponosni što smo, zajedno s Fudbalskim savezom Haitija, dali doprinos ovom historijskom trenutku za haićanski fudbal i želimo ekipi mnogo uspjeha na FIFA Svjetskom prvenstvu“, poručili su.

Dresovi, dostupni u plavoj, bijeloj i crvenoj boji, imaju grb reprezentacije u središtu. Sporni element bila je grafika na desnom kuku koja prikazuje siluete inspirisane Bitkom kod Vertieresa i Haićanskom revolucijom protiv francuske vlasti.

Revolucionarni vođa Jean-Jacques Dessalines, kasnije prvi car Haitija, uklonio je 1803. godine bijelu traku s francuske zastave kako bi stvorio novu zastavu za “prvu slobodnu crnačku republiku na svijetu“.

Taj događaj se širom Haitija obilježava svakog 18. maja kao Dan haićanske zastave.