Haaland donio Norveškoj pobjedu i prolazak u nokaut fazu Erling Haaland postigao je dva gola

Norveška je pobijedila Senegal rezultatom 3:2 u utakmici grupe I Svjetskog prvenstva na stadionu New York New Jersey (MetLife) u ponedjeljak, javlja Anadolu.

Erling Haaland je postigao dva gola i predvodio napad Norveške, dok je Marcus Holmgren Pedersen postigao još jedan gol za konačnih 3:2.

Napadač Senegala Ismaila Sarr održao je svoj tim u igri s dva gola, ali zapadnoafrička reprezentacija je na kraju podbacila uprkos snažnom napadu u drugom poluvremenu.

Ovaj rezultat dovodi Norvešku na šest bodova iz dvije utakmice, iako su i dalje drugi u grupi I iza Francuske po gol razlici.

Senegal, u međuvremenu, ostaje bez boda i suočava se sa scenarijem u kojem mora pobijediti u svojoj posljednjoj utakmici u grupi protiv Iraka kako bi održali svoje nade za plasman u nokaut fazu.

Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine, koje zajednički organizuju SAD, Meksiko i Kanada, počelo je 11. juna, a do 19. jula će učestvovati 48 država.