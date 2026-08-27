Fenerbahce je u srijedu savladao Lyon u gostima sa 2:1 i tako se plasirao u ligašku fazu UEFA Lige prvaka prvi put nakon što je stigao do grupne faze u sezoni 2008/09

Greenwood za Anadolu: Svi smo presretni zbog povratka Fenerbahcea u Ligu prvaka Fenerbahce je u srijedu savladao Lyon u gostima sa 2:1 i tako se plasirao u ligašku fazu UEFA Lige prvaka prvi put nakon što je stigao do grupne faze u sezoni 2008/09

Napadač Fenerbahcea Mason Greenwood izjavio je da je oduševljen povratkom svog tima u UEFA Ligu prvaka nakon 18 godina, poslije sinoćnje pobjede od 2:1 u gostima protiv Olympique Lyona, javlja Anadolu.

Govoreći za Anadolu nakon utakmice na stadionu Groupama, Greenwood je rekao da su rani golovi dali Fenerbahceu prednost u teškoj utakmici i pohvalio je igru Lyona.

"Svi smo veoma sretni što smo se vratili u Ligu prvaka. Svi su pružili veoma dobru partiju", rekao je Greenwood.

Dvadesetčetvorogodišnjak je kazao da je dugo odsustvo Fenerbahcea s ovog takmičenja dalo dodatnu motivaciju ekipi.

"Ovaj tim nije bio u Ligi prvaka 18 godina. Šta bi više moglo objasniti našu motivaciju", rekao je on.

Greenwood se također zahvalio navijačima Fenerbahcea i pozvao ih da uživaju u ovom dostignuću, rekavši da su igrači dali sve od sebe kako bi osigurali plasman.

Fenerbahce je u srijedu savladao Lyon u gostima sa 2:1 i tako se plasirao u ligašku fazu UEFA Lige prvaka prvi put nakon što je stigao do grupne faze u sezoni 2008/09.

Turski tim je prošao dalje ukupnim rezultatom 3:2, nakon što je prva utakmica u Istanbulu završena rezultatom 1:1, čime se vratio u elitno evropsko klupsko takmičenje.

UEFA je Fenerbahceu zabranila učešće u Ligi prvaka na dvije sezone nakon istrage o namještanju utakmica iz 2011. godine, što je turski klub spriječilo da se takmiči u eliti uprkos osvajanju titule u Super ligi u sezoni 2010/11.

Klub i bivši predsjednik Aziz Yildirim kasnije su oslobođeni optužbi na ponovljenom suđenju, dok je u tužilačkoj optužnici iz 2016. godine slučaj namještanja utakmica opisan kao zavjera pripadnika terorističke organizacije Fetullah (FETO) koji su se infiltrirali u tursko pravosuđe i policiju.