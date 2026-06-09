Zohran Mamdani poručio da su imigranti ključni za sport uoči početka Svjetskog prvenstva 2026. dok je somalijskom sudiji odbijen ulazak u SAD

Gradonačelnik New Yorka: Fudbal ne bi postojao bez imigranata Zohran Mamdani poručio da su imigranti ključni za sport uoči početka Svjetskog prvenstva 2026. dok je somalijskom sudiji odbijen ulazak u SAD

Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani izjavio je u ponedjeljak da fudbal ne bi postojao bez imigranata, uoči početka Svjetskog prvenstva FIFA 2026, koje počinje u četvrtak.

“Fudbal ne bi postojao bez imigranata. Imigranti igraju i treniraju ovaj sport, rade na stadionima, pune tribine i omogućavaju da se događaji poput Svjetskog prvenstva uopće održe“, napisao je Mamdani na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Naglasio je da je šest igrača muške nogometne reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država porijeklom iz imigrantskih porodica.

Njegove izjave uslijedile su nakon što je FIFA u ponedjeljak potvrdila da je somalijskom nogometnom sudiji Omaru Abdulkadiru Artanu tokom vikenda odbijen ulazak u SAD, zbog čega neće moći učestvovati na turniru.

Bloomberg je objavio da je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pripremila plan za povećanje broja službenika Imigracione i carinske službe SAD-a (ICE) u New Yorku u okviru pojačanih mjera protiv ilegalnih migracija.

“Nećemo dozvoliti ICE-u niti bilo kome drugom da širi strah u našim zajednicama, posebno u ovom trenutku“, poručio je Mamdani.

“Dok svijet dolazi u naš grad, ponosno ćemo stajati uz naše komšije imigrante i odbaciti ove napade onakvima kakvi jesu, pokušaj da nas podijele“, dodao je gradonačelnik New Yorka.