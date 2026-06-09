Prvenstvo 1994. u SAD-u najposjećeniji je Mundijal koji je privukao više od 3,5 miliona gledalaca

Gotovo 44 miliona navijača prisustvovalo na 22 FIFA Svjetska prvenstva Prvenstvo 1994. u SAD-u najposjećeniji je Mundijal koji je privukao više od 3,5 miliona gledalaca

Gotovo 44 miliona navijača pratilo je utakmice 22 dosadašnja FIFA Svjetska prvenstva, pokazuju historijski podaci o posjećenosti prvenstava, pri čemu se posebno izdvajaju rekordni turnir u SAD-u 1994. i legendarno finale u Brazilu 1950. godine na stadionu Maracana, javlja Anadolu.

Ukupno 43.936.730 navijača gledalo je 964 utakmice na stadionima, s prosječnom posjećenošću od 45.577 gledalaca po utakmici.

Svjetsko prvenstvo 1994. u SAD-u je i dalje najposjećeniji turnir, privukavši 3.587.538 gledalaca. Odigrane su 52 utakmice tokom te godine, a u prosjeku ih je gledao 68.991 navijač po utakmici.

Svjetsko prvenstvo 1934. u Italiji zabilježilo je najmanju posjećenost, sa 363.000 gledalaca.

Francuska je 1938. imala najnižu prosječnu posjećenost po utakmici, s 20.872 gledalaca.

Posljednje Svjetsko prvenstvo, održano u Kataru 2022. godine, privuklo je 3.404.252 navijača na stadione, s prosječnom posjećenošću od 53.191 gledatelja po utakmici.



Brazilski stadion Maracana, jedno od najstarijih mjesta u svjetskom fudbalu, zauzima posebno mjesto u historiji Svjetskih prvenstava.

Finale 1950. godine između Brazila i Urugvaja na Maracani gledalo je 173.850 navijača s ulaznicama, što ga čini najposjećenijom utakmicom u historiji prvenstva. Tvrdi se da je stvarni broj ljudi unutar stadiona premašio 200.000.

Dvije druge utakmice na istom prvenstvu, također odigrane na Maracani, svrstavaju se među najposjećenije u historiji Svjetskog prvenstva.

Utakmicu Brazila protiv Španije privuklo je 152.772 gledalaca, dok je utakmicu Brazila protiv Jugoslavije gledalo 142.429 navijača.