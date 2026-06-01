Google Gemini zvanični sponzor turske fudbalske reprezentacije

Google Turska u ponedjeljak je objavio da je Gemini postao zvanični sponzor turske fudbalske reprezentacije uoči Svjetskog prvenstva u fudbalu 2026. godine, javlja Anadolu.

To je objavljeno na društvenoj platformi X, sa sjedištem u SAD-u, gdje je Google Turska reprezentaciju nazvao popularnim nadimkom "Naši momci".

Google Turska je objavio da je "veoma sretan" što je najavio sponzorstvo, dodajući da će se "fudbalsko uzbuđenje udvostručiti sa Geminijem ove godine".

Gemini je Google-ova platforma za umjetnu inteligenciju i integrirana je u niz proizvoda i usluga kompanije.

Domaćini Svjetskog prvenstva u fudbalu 2026. bit će SAD, Kanada i Meksiko.

Turska bi trebalo da se suoči sa Australijom 13. juna, Paragvajem 20. juna i SAD-om 26. juna u grupi "D" FIFA Svjetskog prvenstva 2026.