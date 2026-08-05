Mattias Grafstrom pozvao zaposlenike da ostanu usmjereni na služenje fudbalu dok se organizacija suočava s unutrašnjom krizom nakon povlačenja investicijskog plana

Generalni sekretar FIFA-e: Napušteni projekt Forward Enterprise predstavljao tužan i za osudu vrijedan niz događaja Mattias Grafstrom pozvao zaposlenike da ostanu usmjereni na služenje fudbalu dok se organizacija suočava s unutrašnjom krizom nakon povlačenja investicijskog plana

Generalni sekretar Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) Mattias Grafstrom opisao je u utorak povlačenje prijedloga o privatnom ulaganju u komercijalne aktivnosti organizacije kao tužan i za osudu vrijedan niz događaja, dok se povećava pritisak na predsjednika FIFA-e Giannija Infantina.

U internoj poruci upućenoj zaposlenicima, koju su objavili brojni mediji, Grafstrom je naveo da je kontroverza oko propalog projekta FIFA Football Enterprise (FFE) bila teška za razumjeti i prihvatiti, pozvavši osoblje da, uprkos trenutnim previranjima, ostane fokusirano na služenje fudbalu.

Njegove izjave uslijedile su nakon što se i direktor FIFA-e za globalni razvoj fudbala Arsene Wenger distancirao od prijedloga, navodeći da nije učestvovao u njegovoj izradi te da je odustajanje od projekta bilo apsolutno neophodno i neupitno.

"Recentni događaji u FIFA-i zahtijevaju određena pojašnjenja s moje strane", poručio je Wenger u saopćenju koje je objavila krovna svjetska fudbalska organizacija.

"Nisam bio uključen u ovaj strateški plan i za projekt sam prvi put saznao putem medijskih izvještaja", dodao je.

Wenger je istakao da je povlačenje prijedloga bilo apsolutno neophodno i neupitno, jer vjeruje u nezavisnu FIFA-u koja služi fudbalu s posvećenošću, transparentnošću i integritetom.

Izjave Grafstroma i Wengera predstavljaju najnovije znakove unutrašnjeg nezadovoljstva nakon propasti plana predsjednika FIFA-e Giannija Infantina da uspostavi komercijalnu podružnicu koja bi upravljala najvažnijim takmičenjima FIFA-e, uključujući Svjetsko prvenstvo, te omogućila vanjskim investitorima kupovinu manjinskih udjela.

Kriza je izbila samo nekoliko sedmica nakon završetka Svjetskog prvenstva 2026. godine, turnira koji je ocijenjen kao veliki komercijalni uspjeh i koji je, prema ranijim procjenama, ojačao Infantinoovu poziciju uoči očekivane kandidature za četvrti mandat na čelu FIFA-e.

Prije izbijanja kontroverze, više od 200 od ukupno 211 članica FIFA-e navodno je potpisalo pisma podrške njegovom ponovnom izboru.

Međutim, ta politička podrška brzo je oslabjela nakon što je FIFA krajem jula objavila plan o prodaji do 20 posto udjela u novoosnovanoj komercijalnoj kompaniji FFE, čija je vrijednost prema procjenama mogla doseći oko 20 milijardi dolara.

Među potencijalnim investitorima bili su fond Thrive Eternal povezan s Joshom Kushnerom, kao i izvršni direktor kompanije Bann Ventures Greg Maffei. U pronalaženju mogućih ulagača učestvovali su i JPMorgan te OpenEconomics.

Thrive Eternal povezan je s investitorom Joshom Kushnerom, bratom Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa i bivšeg visokog savjetnika u Bijeloj kući.

Prijedlog je odmah izazvao kritike nekoliko kontinentalnih fudbalskih konfederacija, koje su tvrdile da FIFA nije na odgovarajući način konsultirala svoje članice o jednoj od najvažnijih komercijalnih odluka u historiji organizacije.

Suočen sa sve većim protivljenjem, Infantino je 1. augusta odustao od ovog prijedloga.