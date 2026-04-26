Galatasaray ubjedljiv u derbiju protiv Fenerbahčea, na korak do nove titule prvaka Turske - Lider slavio 3:0 i povećao prednost na sedam bodova - Promašen penal i crveni karton obilježili derbi u Istanbulu

Galatasaray je ubjedljivom pobjedom nad gradskim rivalom Fenerbahceom rezultatom 3:0 u derbiju 31. kola Superlige u nedjelju napravio veliki korak ka novoj tituli prvaka Turske.

Duel na stadionu Rams Park obilježila su brojna uzbuđenja, uključujući promašen jedanaesterac gostiju već u 13. minuti, kada Anderson Talisca nije uspio zatresti mrežu.

Domaći tim poveo je u 40. minuti golom Victora Osimhena, a ključni trenutak utakmice desio se u 62. minuti kada je gostujući golman Ederson dobio crveni karton, ostavivši Fenerbahce s igračem manje.

Prednost je povećao Baris Alper Yilmaz realizovanim penalom u 67. minuti, dok je konačnih 3:0 postavio Lucas Torreira u završnici susreta. nakon greške golmana gostiju.

Galatasaray je ovom pobjedom stigao do 64 boda i učvrstio lidersku poziciju, dok je Fenerbahce ostao na 57, čime je razlika između dva rivala povećana na sedam bodova.

Ekipa trenera Okana Buruka tako je dodatno učvrstila izglede za osvajanje nove, četvrte uzastopne titule u domaćem prvenstvu.