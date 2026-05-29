Fudbalska groznica u Sarajevu uoči prijateljskog meča sa Sj. Makedonijom i nastupa “zmajeva“ na Svjetskom prvenstvu Prijateljski meč sa Sjevernom Makedonijom na Koševu odlična prilika da navijači podrže reprezentaciju BiH pred odlazak na Mundijal

SARAJEVO (AA) – Hiljade navijača uživa u lijepom danu u Sarajevu uoči večerašnje prijateljske utakmice između fudbalskih selekcija Bosne i Hercegovine i Sjeverne makedonije, koja se igra u okviru završnih priprema za nastup “zmajeva“ na Svjetskom prvenstvu.

Meč se igra večeras s početkom u 20.30 sati na stadionu “Asim Ferhatović Hase – Koševo“, a hiljade navijača iz cijele zemlje i dijaspore stigli su danas u glavni grad BiH kako bi pružili podršlu reprezentaciji pred odlazak na Mundijal koji se od 11. Juna igra u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Bh. selektor Sergej Barbarez je poručio da će ovaj meč poslužiti kao važan test za reprezentaciju, posebno u kontekstu priprema, te da se utakmica mora shvatiti maksimalno ozbiljno.

Posebno je istakao zadovoljstvo podrškom navijača, s obzirom na to da je Koševo rasprodano za meč.

“Put je važan, ali centar svega su naši navijači. Za mene znači puno pun stadion u Sarajevu“, rekao je Barbarez.

Nakon utakmice sa Sjevernom Makedonijom, “zmajevi“ putuju u Sjedinjene Američke Države gdje ih 6. juna u St. Louisu očekuje generalna provjera u prijateljskom meču protiv Panamae.

Bosna i Hercegovina je žrijebom smještena u grupu B Svjetskog prvenstva zajedno s Kanadom, Švicarskom i Katarom. Sve utakmice grupne faze igrat će se u večernjem terminu po lokalnom vremenu (21:00 po srednjoevropskom), a raspored je sljedeći:

Raspored utakmica grupne faze: BiH – Kanada (12. juni, Toronto), BiH – Švicarska (Inglewood) i BiH – Katar (Seattle).