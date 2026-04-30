Flotila Sumud: Izrael u blizini Grčke zaplijenio 21 brod koji je plovio prema Gazi Sedamnaest plovila stiglo je u grčke vode nakon što su izbjegla presretanje

Globalna flotila Sumud saopćila je u četvrtak da su izraelske snage zaplijenile 21 njen brod u međunarodnim vodama, nekoliko milja od grčkih teritorijalnih voda.

Grupa je saopštila da je 17 plovila uspjelo da pobjegne i uđe u grčke vode nakon incidenta.

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova je u saopštenju putem društvene mreže X sa sjedištem u SAD-u tvrdilo da se otprilike 175 aktivista sa više od 20 plovila flotile "sada mirno probija do Izraela".

Ranije je flota koja je išla prema Gazi saopštila da su izraelske pomorske snage presrele i onesposobile nekoliko njenih plovila u međunarodnim vodama, ostavljajući stotine civila nasukanim na moru dok se približavala oluja.

Kasno u srijedu, izraelski vojni radio je saopštio da su pomorske snage počele da preuzimaju kontrolu nad brodovima flotile koji su plovili prema Gazi daleko od izraelske obale.

Dodaje se da su izraelske snage do sada zaplijenile sedam plovila flotile u blizini grčkog ostrva Krit.

Flotila, koja prevozi humanitarnu pomoć za Gazu, ima za cilj probijanje izraelske blokade i otvaranje humanitarnog koridora morem.

Izrael je nametnuo blokadu Pojasa Gaze od 2007. godine, ostavljajući oko 1,5 miliona Palestinaca od otprilike 2,4 miliona bez krova nad glavom.