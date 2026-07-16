Finale Svjetskog prvenstva 2026: Šta treba znati prije duela Španija - Argentina

Finale Svjetskog prvenstva u fudbalu 2026. okuplja dvije najuspješnije nacije međunarodnog fudbala, Španiju i Argentinu, čije je rivalstvo bilo izuzetno izjednačeno tokom decenija, javlja Anadolu.

Španija traži drugu titulu Svjetskog prvaka, dok branilac titule Argentina teži četvrtoj kruni i drugom uzastopnom trijumfu.

U slučaju uspjeha, Argentina bi postala prva država od Brazila 1962. godine koja je zadržala Svjetsko prvenstvo i tek treća ekipa koja je osvojila uzastopne titule nakon Italije (1934, 1938) i Brazila (1958, 1962).

Evo pogleda na put oba tima do finala i njihov međusobni omjer.

- Put Španije do finala -

Španija je otvorila kampanju u grupi "H" neriješenim rezultatom 0:0 protiv debitanata na turniru Zelenortskih Ostrva, prije nego što je pobijedila Saudijsku Arabiju rezultatom 4:0. Mikel Oyarzabal je postigao dva gola, dok je tinejdžerska zvijezda Lamine Yamal postigao svoj prvi gol na Svjetskom prvenstvu.

Španija je osigurala prvo mjesto u grupi pobjedom od 1:0 nad Urugvajem, zahvaljujući golu Alexa Baene u prvom poluvremenu, eliminišući Južnoamerikance.

Nokaut faza je počela uvjerljivom pobjedom od 3:0 nad Austrijom. Oyarzabal je postigao dva gola, dok je Pedro Porro dodao svoj prvi međunarodni gol, dok je Španija kontrolisala utakmicu od početka do kraja.

Osmina finala se pokazala mnogo tijesnijom, a pobjednički gol Mikela Merina u 90. minuti zapečatio je pobjedu od 1:0 nad Portugalom i okončao put Cristiana Ronalda na Svjetskom prvenstvu.

Španija se suočila s težim testom u četvrtfinalu protiv Belgije.

Fabian Ruiz je doveo Španiju u vodstvo prije nego što je Belgija odgovorila prvim golom na turniru koji je primila La Roja. Merino je još jednom pokazao odlučnost, iskoristivši kasni skok u 88. minuti i osiguravši pobjedu od 2:1 te poslavši La Roju u polufinale.

Protiv Francuske, Španija je prikazala jednu od svojih najkompletnijih predstava na takmičenju. Oyarzabal je realizovao rani penal prije nego što je Pedro Porro završio timsku akciju u drugom poluvremenu i osigurao pobjedu od 2:0. Disciplinovana odbrana i strpljivo posjedovanje lopte spriječili su Francusku da se vrati u takmičenje.

Nakon što se oporavila od razočaravajućeg početka turnira, Španija je stigla do finala Svjetskog prvenstva neporažena, kombinujući odbrambenu čvrstoću s napadačkim kvalitetom i smirenošću pred kraj utakmice kako bi se približila na jednu pobjedu od osvajanja svoje druge titule Svjetskog prvenstva.

- Argentinski put do finala -

Put Argentine do drugog uzastopnog finala Svjetskog prvenstva obilježili su briljantni Lionel Messi, dramatični preokreti i teško izborene pobjede u nokaut fazi.

Branioci naslova otvorili su svoju kampanju u grupi "J" uvjerljivom pobjedom od 3:0 nad Alžirom, a Messi je postigao hat-trick i izjednačio tadašnji rekord Miroslava Klosea od 16 golova na Svjetskom prvenstvu. Nakon toga, uslijedio je i gol u pobjedi od 2:0 nad Austrijom, oporavivši se od promašenog penala na početku utakmice i osiguravši Argentini drugu uzastopnu pobjedu.

Argentina je osigurala prvo mjesto u grupi pobjedom od 3:1 nad Jordanom. Giovani Lo Celso i Lautaro Martinez doveli su u kontrolu rotirani tim Lionela Scalonija prije nego što je Messi ušao s klupe i postigao prepoznatljivi slobodni udarac te produžio svoj rekord po broju golova na Svjetskom prvenstvu.

Nokaut runda se pokazala mnogo zahtjevnijom. Argentina je preživjela veliki izazov protiv debitanata na turniru, Zelenortskih Ostrva, te se nakon produžetaka izborila u uzbudljivom neriješenom rezultatu 3:2 u osmini finala. Messi je otvorio rezultat prije Lisandra Martineza, a autogol je osigurao prolaz dalje.

Branioci naslova su potom ostvarili jedan od najznačajnijih preokreta na turniru protiv Egipta u osmini finala. Poraz od 2:0 samo 11 minuta prije kraja, Cristian Romero je donio preporod prije nego što je Messi izjednačio, a Enzo Fernandez glavom postigao pobjednički gol u sudijskoj nadoknadi i kompletirao dramatičan preokret od 3:2.

U četvrtfinalu je uslijedila još jedna napeta utakmica, kada je Argentina pobijedila Švicarsku 3:1 nakon produžetaka. Alexis Mac Allister doveo je Albiceleste u rano vodstvo, ali nakon što je Švicarska iznudila produžetke, Julian Alvarez i Lautaro Martinez su postigli golove pred kraj utakmice i poslali Argentinu u polufinale.

U polufinalu, Argentina je savladala Englesku 2:1 još jednim kasnim preokretom i osigurala drugo uzastopno finale Svjetskog prvenstva, ostajući na putu da uspješno odbrani titulu koju su osvojili u Kataru četiri godine ranije.

- Međusobni rezultati -

Španija i Argentina su se sastale 14 puta u službenim i prijateljskim utakmicama, pri čemu su obje strane ostvarile po šest pobjeda, dok su dvije utakmice završile neriješeno.

Uprkos svojoj dugoj fudbalskoj historiji, ove nacije su se ranije suočile samo jednom na Svjetskom prvenstvu u fudbalu. Taj susret se dogodio tokom turnira u Engleskoj 1966. godine, kada je Argentina pobijedila Španiju rezultatom 2:1 u grupnoj fazi.

Njihovi posljednji susreti bili su prijateljski. Španija je ostvarila najveću pobjedu između dvije ekipe pobjedom od 6:1 u Madridu 2018. godine, dok je Argentina imala prethodne značajne pobjede od 4:1 2010. i 2:1 2006. godine.

Uravnotežen ukupni rezultat znači da nijedna država ne ulazi u finale s historijskom prednošću, što postavlja temelje za tek drugi susret ove dvije zemlje na Svjetskom prvenstvu i njihov prvi sukob u nokaut fazi.

S obzirom na to da Argentina traži dvije uzastopne titule Svjetskog prvenstva, a Španija želi podići trofej po drugi put u svojoj historiji, finale 2026. godine postat će najznačajnije poglavlje do sada u rivalstvu koje je ostalo ravnopravno već šest decenija.